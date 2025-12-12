Nuovo rumor nei palinsesti Mediaset: secondo quanto riportato dal portale OAPLUS, la finalissima del Grande Fratello, inizialmente prevista per lunedì 14 dicembre, potrebbe essere posticipata a giovedì 18 dicembre.

La decisione, se confermata, avrebbe l’obiettivo di mantenere il pubblico incollato allo schermo fino a pochi giorni prima di Natale e, stando a una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, di evitare lo scontro con Sandokan, la serie con Can Yaman in onda su Rai 1.

Dubbi sul possibile spostamento

L’ipotesi, però, non convince del tutto, soprattutto perché giovedì 18 dicembre il network si troverebbe comunque in concorrenza con l’ultima puntata di Un Professore 3, una serie molto seguita sia in TV che sul web.

Inoltre, la guida ufficiale Mediaset segnala per quella data la prima TV del film Barbie su Canale 5. L’unico indizio a favore dello spostamento sarebbe un promo passato sulla rete, che annuncia la puntata di lunedì senza menzionare la data della finale.

Reazioni del pubblico sui social

La notizia del possibile rinvio ha scatenato dibattiti e critiche sui social. "Spero che sia una bufala la notizia della finale slittata a giovedì perché una diretta così per altri 7 giorni è imbarazzante… di una noia mortale", scrive un utente. E ancora: “Noi stavamo facendo il conto alla rovescia, eravamo felici di liberarci di questo programma… e questi stronzi spostano la finale il 18? Sempre più scioccata”.

Altri telespettatori, invece, sottolineano anche l’impatto sulle dinamiche del gioco: "La finale giovedì 18 sarebbe una presa in giro per i concorrenti che sono usciti lunedì e per il pubblico che ha votato… sarebbe potuto rimanere qualcun altro".

Dall’altro lato, però, ci sono utenti scettici riguardo al rumor: "Sulla pagina ufficiale del Grande Fratello c’è scritto finale lunedì, quindi non è cambiato niente". “Smettetela di farvi portare a spasso dal primo pollo che parla su… che senso ha far slittare di 3 giorni un programma che non ha mai fatto nemmeno il 15%… su”, scrive un altro.