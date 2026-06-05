Grande Fratello, flirt in corso tra Sergio D'Ottavi e un'amatissima attrice italiana? La clamorosa indiscrezione

Negli ultimi giorni il mondo del gossip italiano è tornato a concentrarsi su un possibile nuovo intreccio sentimentale che riguarda l’ex concorrente del Grande Fratello 2023/24, Sergio D’Ottavi, e l’attrice molto amata dal pubblico televisivo Matilde Gioli.

Secondo alcune indiscrezioni circolate online, i due sarebbero stati avvistati insieme a cena in un noto ristorante della zona Parioli, a Roma, alimentando immediatamente voci su una possibile frequentazione.

Argomenti grande fratello

L’indiscrezione della cena ai Parioli

A far esplodere il gossip è stato il racconto di un utente sui social. Secondo quanto riportato, Sergio D’Ottavi e Matilde Gioli sarebbero stati visti insieme in un locale romano, seduti allo stesso tavolo e poi usciti a distanza ravvicinata.

L’avvistamento non è stato documentato da foto, ma il testimone avrebbe dichiarato di aver riconosciuto entrambi con certezza, sottolineando anche un dettaglio curioso: i due si seguirebbero già su Instagram.

La conferma social e il ruolo di Deianira Marzano

A dare ulteriore risonanza alla notizia è stata anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che avrebbe rilanciato l’indiscrezione sostenendo che tra i due ci sarebbe effettivamente una frequentazione in corso.

Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Il passato sentimentale di Sergio D’Ottavi

Prima di questo presunto nuovo capitolo, Sergio D’Ottavi aveva vissuto una relazione molto seguita con l’ex tentatrice di Temptation Island Greta Rossetti. La storia tra i due era nata al Grande Fratello, ma si sarebbe poi conclusa nell’estate del 2024, tra alti e bassi e diversi strascichi mediatici.

Chi è Matilde Gioli: carriera e popolarità

Matilde Gioli è oggi uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana grazie al ruolo della dottoressa Giulia Giordano nella serie di successo “Doc – Nelle tue mani”.

Il mondo del gossip resta in attesa di eventuali conferme o smentite da parte dei protagonisti. Per ora, però, tutto rimane avvolto nel dubbio e nell’attenzione dei fan, sempre pronti a intercettare nuovi indizi social.