Una vera e propria rivoluzione sembra profilarsi per la prossima edizione del Grande Fratello. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di intervenire in modo netto sul fronte autorale, avviando una quasi tabula rasa che coinvolgerebbe anche figure storiche del reality.

Fuori Andrea Palazzo dopo oltre vent’anni

La novità più clamorosa riguarda l’uscita di scena di Andrea Palazzo, capo progetto presente fin dalla primissima edizione del Grande Fratello. Maggio, sul suo sito, ha sottolineato: “Fuori Andrea Palazzo che – è giusto e necessario riconoscerglielo – il Grande Fratello lo ha reso grande”.

Una scelta che segna la fine di un’era per il reality di Canale 5.

Niente nuovo capo progetto: arriva un team di autori “a più teste”

Stando alle anticipazioni di Maggio, al posto di un singolo capo progetto subentrerebbe un team di autori equamente al comando, ognuno focalizzato su specifici concorrenti. Una struttura inedita che renderebbe più dinamica la narrazione del reality.

Il giornalista giudica molto positivamente questo cambio di rotta, affermando che l’arrivo di “tanti galli” potrebbe finalmente introdurre quell’imprevedibilità che è mancata alle “ultime fiacche edizioni” del programma.

Gli autori, secondo questa logica, finirebbero per sfidarsi tra loro, anche se dietro le quinte, proprio come i concorrenti in gara.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

A confermare la volontà di rinnovamento è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, che ha evidenziato la necessità di una trasformazione profonda: “Io riconosco lo sforzo fatto da tutti, ma va evoluto. In questa edizione del Grande Fratello non ho visto niente di così criticabile, ma secondo noi e secondo Endemol va profondamente evoluto“.