Il futuro di Mediaset sembra chiaro: La Ruota della Fortuna continuerà a girare. Durante il consueto appuntamento natalizio, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: “La Ruota potrebbe andare in onda 366 giorni l’anno, non stancherebbe nessuno”.

L’AD ha elogiato Gerry Scotti, sottolineando il successo quotidiano del conduttore: “Giustamente la Rai si è entusiasmata per il successo di Sandokan, che alla prima puntata ha superato i 5 milioni, ma noi li facciamo tutti i giorni”.

Anche nella settimana del Festival di Sanremo, La ruota continuerà a essere trasmessa in access prime time: “Non vedo perché no”.

Omaggio a Gerry Scotti e vita privata

Pier Silvio Berlusconi non ha nascosto il suo apprezzamento per Gerry Scotti, anche alla guida di Chi vuol essere milionario?: “Grandissimo Gerry, coraggioso e aziendalista”.

Per quanto riguarda le feste, l’AD racconterà il Natale con la famiglia: “Passerò le feste con mia madre. Con Silvia e i nostri figli e con Marina e i suoi, andremo da mamma che ha 86 anni ed è reduce da una broncopolmonite. Posso dirlo? Sarà un Natale bellissimo, sono la persona più felice del mondo. Al massimo faremo una gita a Montecarlo con i ragazzi, poi torniamo”.

Dubbi sui reality show

Non mancano però le riflessioni sul futuro dei reality: Grande Fratello e L’Isola dei famosi. “La decisione se fare Grande Fratello in primavera la prenderemo la settimana prossima, bisogna dare un po’ di tempo di riposare al reality. Da un lato è una macchina che si deve rinnovare, dall’altro viviamo con una struttura di palinsesto per cui fare tutte quelle serate con un risultato dignitoso per noi è importante. Non ho visto niente di così criticabile, ma anche GF si deve evolvere e innovare. L’Isola non è prevista in primavera”.

Nuovi progetti in prima serata

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato anche il ritorno di Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5 con Taratatá, varietà in due puntate con grandi star della musica.

Il programma di interviste pensato per Silvia Toffanin, mutuato da quello di Maurizio Costanzo, è invece rimandato: “Maria De Filippi e Silvia hanno cominciato a lavorarci, quando saranno pronte lo proporremo. La perplessità di oggi nasce dalla quantità di interviste che hanno invaso la tv, ci vuole una formula: non so se arriverà a primavera”.

Infine, l’AD vorrebbe realizzare Dive, dedicato alle grandi cantanti, con la partecipazione anche di Cristiano Malgioglio: “E ci vedrei bene anche Cristiano Malgioglio, che è una star”.