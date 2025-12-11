È un periodo di grandi cambiamenti per Rocio Munoz Morales, l’ex compagna di Raoul Bova, al centro del gossip questa estate per presunti tradimenti dell’attore. La loro relazione è terminata in maniera complicata, con versioni discordanti: Bova ha dichiarato che la storia fosse già finita prima dello scandalo, mentre Morales ha lasciato intendere che la realtà fosse diversa.

“La vita adesso”: un libro terapeutico

A cinque mesi dalla fine della relazione, Rocio Morales ha pubblicato il libro “La vita adesso”, in cui racconta la storia di una donna che scopre improvvisamente che il compagno è innamorato di un’altra persona.

In un’intervista a Oggi, l’attrice ha spiegato: “Nella vita accadono dolori, sofferenze, grandi prove e c’è una sola opzione per affrontarle: rinascere, camminare a testa alta e guardare il cielo”.

La protagonista del libro è una psicologa, scelta da Morales per il suo desiderio di aiutare gli altri: “La protagonista è una psicologa perché mi sarebbe piaciuto fare questo lavoro: amo le persone, le storie, amo gli altri. Scrivere è stato terapeutico. Ho risparmiato qualche seduta di psicoterapia, anche se in analisi ci vado, ogni martedì alle 12”.

Egoismo nei sentimenti e verità nelle relazioni

Rocio Morales ha anche parlato di egoismo nei sentimenti, sottolineando quanto spesso manchi il coraggio di essere sinceri: “A volte a chi si trova davanti le mogli gli manca il coraggio di dire la verità. Sono diventati un po’ tutti egoisti nei sentimenti. Pensano ‘cosa sento, cosa voglio’ fregandosene di essere altruisti e del fatto che l’altro ha bisogno di una cosa semplice, ma rara: la verità”.

La forza nelle figlie e la rinascita personale

Per Morales, la vera forza è arrivata dalle figlie: “Io la forza l’ho trovata nelle mie figlie. Ero spaventata perché per me è importante essere per loro un bell’esempio al femminile. Quando qualcosa si rompe, la prima cosa che arrivano sono i sensi di colpa. ‘Cosa ho sbagliato? Cosa potevo fare meglio?’. Soffrivo perché le mie figlie avrebbero subito le conseguenze di un mio fallimento. E invece la forza l’ho trovata nei loro occhi. ‘Mamma, va tutto bene perché ci sei tu, siamo fortunate a essere noi tre’. La vita non smette mai di sorprenderci e di metterci alla prova e noi queste prove dobbiamo superarle. Ora sono serena, in armonia con la mia essenza più profonda e mi sento connessa agli altri”.