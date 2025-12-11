Ballando Segreto quest’anno è esploso mediaticamente: se ne parla online, sui giornali e in tv. Ciò che accade dietro le quinte dell’Auditorium del Foro Italico finisce spesso per influenzare le dinamiche dello show principale di Rai Uno, fatto non solo di danza, ma anche di competizione, rapporti umani e inevitabili tensioni.

Al centro del ciclone c’è Francesca Fialdini, protagonista di uno dei casi più discussi di questa edizione: il cosiddetto Lastra Gate.

Il primo episodio: l’accusa di Fialdini e la polemica esplosa ovunque

Lo scorso mese la conduttrice di Da Noi… A Ruota Libera si è sfogata davanti alle telecamere di Ballando Segreto, accusando almeno due colleghi di non aver creduto al suo infortunio e – addirittura – di averle chiesto «le lastre» come prova.

Le sue parole hanno acceso un dibattito immediato: sui social, nei forum, e perfino nei talk show della Rai. C’è chi ha parlato di un complotto contro la Fialdini e chi, invece, ha avviato un vero toto-nomi dei presunti colpevoli.

A riportare la calma ci ha provato Milly Carlucci, che ha escluso ogni coinvolgimento di Martina Colombari e Barbara D’Urso, indicando come unico fraintendimento quello con Fabio Fognini: “C’è stato un diverbio tra lui e Francesca, ma sicuramente chiariranno”.

E infatti, nella puntata successiva di Ballando con le Stelle, il tennista ha abbracciato la Fialdini e si è scusato, parlando di un “malinteso”.

Sembrava chiusa… ma la Fialdini riapre il caso

Altro che pace fatta: ospite su Radio2, nel programma di Serena Bortone e Massimo Cervelli, Fialdini ha riaperto il file, parlando apertamente di un complotto ancora in corso.

“Ho portato con me le lastre. L’ho raccontato divertita a Ballando Segreto, ma poi mi è sfuggito di mano. I complotti nascono nel sottoscala: non c’è mai una logica. Il colpevole è quello meno sospettato”.

La conduttrice ha comunque escluso nuova tensione con Fognini, definendolo “goliardico, sempre da spogliatoio”, ma ricordando che scherzi sulla salute possono risultare sgradevoli.

L’infiltrato “Roberto Ballet” e il gossip sul backstage

Il caso è riesploso anche sulla carta stampata. Nella rubrica dedicata a Ballando, l’infiltrato “Roberto Ballet” ha rivelato che nel backstage si parla addirittura della “mandante” dell’uscita di Fognini.

Secondo la ricostruzione, qualcuno avrebbe ‘caricato’ il tennista contro la Fialdini. Il nome circolato? Martina Colombari. Un’ipotesi subito neutralizzata da Milly Carlucci, che ha voluto evitare ulteriori scintille mettendo a tacere ogni insinuazione.

La Colombari è fuori dal caso. Ma allora chi è il vero colpevole?

La stessa Francesca Fialdini ha contribuito a scagionare la Colombari, pubblicando una foto abbracciata alla collega e dichiarando in radio che “il colpevole è quello meno sospettato”.

Ed è qui che il mistero si infittisce.

Se non è Fognini, non è Colombari, né tantomeno d’Urso, chi avrebbe orchestrato — o alimentato — il caos?