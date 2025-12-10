Mancano ancora più di due mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2026, ma la macchina organizzativa della kermesse è già in pieno movimento. Solo pochi giorni fa il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha svelato la lista dei 30 Big che saliranno sul palco dell’Ariston con i loro nuovi brani.

Rumor sulle possibili co-conduttrici di Sanremo 2026

Nelle ultime ore sul web circolano nuove indiscrezioni riguardanti le co-conduttrici che potrebbero affiancare Conti nelle cinque serate del Festival.

Secondo Il Messaggero, tra i nomi in lizza figurano alcuni dei volti più amati della tv italiana:

Andrea Delogu

Clara

Vanessa Incontrada

Francesca Fialdini

Serena Autieri

Michela Giraud

Brenda Lodigiani

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Conti, ma ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime settimane.

Eros Ramazzotti super ospite: 40 anni di “Adesso Tu”

Il quotidiano rivela anche un altro dettaglio di grande interesse: il super ospite di Sanremo 2026 sarà Eros Ramazzotti, pronto a celebrare i 40 anni del suo iconico brano Adesso Tu. Un ritorno molto atteso dal pubblico dell’Ariston.

Laura Pausini ospite fissa per tutte le serate

Ma non è tutto. Tra le “bombe” lanciate dal giornale, spicca anche la presenza straordinaria di Laura Pausini, che dovrebbe essere ospite fissa di tutte le cinque serate del Festival. La cantante più famosa d’Italia presenterà durante la kermesse il suo nuovo progetto discografico, Io canto 2, in uscita nelle prime settimane del nuovo anno.