Lo scorso 30 novembre, in diretta al Tg1, Carlo Conti ha annunciato i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2026, selezionati tra oltre 300 brani proposti. Come ogni anno, subito dopo l’annuncio online hanno iniziato a circolare diverse liste di presunti esclusi, con nomi più o meno verosimili.

Ma il quadro si è chiarito grazie a un servizio de Le Iene, che si sono spinte oltre il semplice gossip: Sebastian Gazzarrini ha contattato molti dei 270 esclusi, coinvolgendo l’imitatore ufficiale di Carlo Conti, David Pratelli, per mettere alla prova la loro reazione alla mancata convocazione.

Lo scherzo de Le Iene: chiamati i big esclusi da Sanremo 2026

Il primo nome sorprendente che il programma dice di aver chiamato è quello di Tiziano Ferro. La telefonata, però, non è stata mandata in onda, aumentando i dubbi sulla sua reale partecipazione allo scherzo.

Subito dopo è stato contattato Kekko dei Modà, che ha risposto con grande serenità: “Io ti voglio ancora bene Carlo… mi dispiace che abbiamo discusso, ma non perché non mi hai preso la canzone”.

A seguire, la telefonata a Fabio Rovazzi, che ha commentato ironicamente: “Se a Sanremo verrei anche se non mi hai preso? Dipende come, però sarebbe bello”.

Al Bano, Povia, Il Volo, Bresh e gli altri: le reazioni

Uno dei momenti più attesi del servizio è stata la chiamata ad Al Bano, storica icona sanremese: “Il mio brano era brutto? No. Modestia a parte, io pezzi brutti non ne ho mai fatti”.

Poi è stata la volta di Povia, che ha ricordato come “sono 15 anni che ci resta male” per i rifiuti ricevuti.

Le telefonate sono proseguite con Nesli, Clementino, Il Volo e Bresh (che ha dichiarato: “Come si fa a non volergli bene?!”), tutti fermamente convinti di non nutrire alcun rancore verso Conti.

Sanremo 2026: la lista ufficiale degli esclusi

Grazie alle conferme emerse dal servizio de Le Iene, è possibile stilare un elenco più affidabile degli esclusi certi dal Festival di Sanremo 2026:

Modà

Fabio Rovazzi

Al Bano Carrisi

Povia

Nesli

Clementino

Il Volo

Bresh

Tiziano Ferro

Jalisse (Fabio Ricci e Alessandra Drusian)

Erminio Sinni

Karima Ammar

Pago

Lorenzo Fragola

Shade

Carl Brave

Fred De Palma

Frah Quintale

Il Tre

Chiara Galiazzo

Benji & Fede

Venerus

Aiello

Amara

Emma Nolde

Mecna

Nada

Fast Animals and Slow Kids

Il caso Tiziano Ferro: escluso davvero?

La presenza di Tiziano Ferro nella lista degli esclusi ha suscitato particolare attenzione, soprattutto perché l’artista, lo scorso ottobre, aveva dichiarato pubblicamente: “Se escludo al cento per cento una partecipazione in gara al Festival di Sanremo? Sì. Non ho la canzone”.

Nonostante questo, Mediaset conferma che il suo nome era tra quelli contattati nello scherzo: la descrizione ufficiale del servizio su Mediaset Infinity recita infatti: “Sono stati chiamati tutti, da Tiziano Ferro a Checco, da Rovazzi a Povia”.