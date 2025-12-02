Lorenzo Spolverato avrebbe finalmente chiuso il capitolo relativa alla sua passionale quanto burrascosa con Shaila Gatta. La storia tra il modello milanese e l’ex velina di Striscia la Notizia, nata durante la scorsa edizione del Grande Fratello, si è ufficialmente conclusa lo scorso 31 marzo, quando la ballerina partenopea è tornata nella Casa per chiudere definitivamente con il fidanzato.

La fine di un amore tra voci e frecciatine

Nei mesi successivi alla rottura, i fan hanno assistito a continui rumors, voci e frecciatine tra i due ex gieffini. Tra post criptici sui social e dichiarazioni ambigue, la curiosità dei fan sulla loro vita sentimentale non è mai diminuita.

Lorenzo Spolverato e la nuova fiamma Francesca

Adesso, però, sembra che Lorenzo Spolverato abbia voltato davvero pagina. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, nota esperta di gossip, il modello sarebbe in vacanza romantica con una nuova frequentazione, Francesca.

La Marzano ha raccontato nelle sue Instagram Stories: “Vacanza d’amore per Spolverato e la sua lady Francesca. Penso che in questi giorni non lo vedremo sui social. L’ha anche presentata alla famiglia”.

E’ bene specificare che al momento si tratta solo di un pettegolezzo, e che non esiste alcuna prova della nuova frequentazione di Lorenzo.