Nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì primo dicembre 2025, ha fatto il suo ingresso nella Casa Dolce Dona, concorrente proveniente dal Big Brother VIP Kosovo.

Trent'anni, di origini albanesi, Dolce Dona ha vissuto una parte dell’infanzia in Italia, dettaglio che l’ha resa subito familiare anche al pubblico italiano.

Chi è Dolce Dona

"Benvenuta al Grande Fratello", la saluta Simona Ventura. La conduttrice spiega che sulla nuova ospite della Casa si è iniziato a discutere già da giorni tra gli inquilini Anita e Rasha, che hanno ammesso un filo di gelosia: temono che la nuova arrivata possa creare scompiglio nelle dinamiche di coppia.

L’ingresso di Dolce Dona nella Casa

"Ragazzi, siete bellissimi", dice Dolce Dona, entrando con un sorriso, per poi aggiungere con tono scherzoso: "Dovete essere meno gelose, ragazze". La nuova concorrente precisa subito le sue intenzioni: non è lì per mettere zizzania, ma per vivere un’esperienza nuova e divertente. "Già mi sento a casa", confessa.

Gli inquilini, inizialmente sorpresi, non restano indifferenti di fronte alla sua bellezza e al suo carisma. Il suo arrivo porterà davvero qualche scossa negli equilibri della Casa?