La puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì primo dicembre si è aperta con un momento carico di tensione emotiva. Protagonisti del blocco iniziale sono stati Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, al centro di un triangolo che ha portato l’ex compagna del concorrente, Valentina Piscopo, a un gesto definitivo.

Il confronto tra Valentina e Domenico

In studio, Domenico ha confermato il forte legame che lo unisce a Benedetta, spiegando: "Provo tanto affetto nei suoi riguardi, mi fa stare bene". Ha ribadito che tra loro esiste solo una “bella amicizia”, ma le opinioniste Sonia Bruganelli e Cristina Plevani hanno espresso dubbi: “Io con un mio amico non sto vicina nel letto in quel modo”, ha sottolineato l’ex vincitrice del reality.

Il momento più forte è arrivato con l’ingresso di Valentina nella Casa. L’ex compagna ha annunciato la fine definitiva della relazione dopo nove anni insieme, restituendo a Domenico l’anello che lui le aveva regalato: “Ho capito che non sono la persona per te. Ti ho chiesto di allontanarti, non mi hai tutelata come madre e come donna”, ha dichiarato con fermezza.

La donna ha poi aggiunto: “Mi hai fatto chiamare cornuta, mi hai fatto chiamare madre fallita. Se non avessi voluto questo, avresti allontanato Benedetta”.

Tra le lacrime di Valentina, Domenico ha continuato a sostenere che con Benedetta ci sia solo amicizia, accusando la ex compagna di “rovinargli l’esperienza al Grande Fratello”.

L’intervento di Simona Ventura

La discussione si è protratta a lungo, fino a quando Simona Ventura è intervenuta per riportare calma e lucidità: “Mi sembra che in questo rapporto voi vi facciate del male a vicenda”, ha osservato.

Poi una domanda che ha lasciato entrambi in silenzio: “La vostra storia vi rende ancora felici?”.

Dopo il confronto, la Ventura ha dato la parola a Benedetta, che ha cercato di spiegare il suo punto di vista: “Mi dispiace per questa situazione. Ho provato ad allontanarmi, ma non ci riusciamo… è più forte di noi”.