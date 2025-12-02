Il Grande Fratello è intervenuto con un provvedimento disciplinare nei confronti di Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio, dopo una battuta infelice rivolta alla coinquilina Dolce Dona, nuova concorrente arrivata dal GF Kosovo. Le frasi pronunciate dai due ragazzi hanno sollevato grande indignazione dentro e fuori dalla Casa.

La battuta contestata su Dolce

Durante una conversazione in giardino con la madre, Francesca, Simone si è lasciato andare a un commento sul tema del consenso: “Se mi mandate in suite con Dolce, la faccio ubriacare. Metto pure la melatonina di mezzo, è l’unico modo per vincere”.

A queste parole si è aggiunto Domenico, che ha rincarato la dose: “Vai lì dentro con 10-11 bottiglie di vino e quando più di là?”.

L’intervento di Simona Ventura

Nella puntata del primo dicembre, Simona Ventura ha voluto affrontare l’episodio, definendolo inaccettabile. In diretta, ha mostrato il filmato ai concorrenti e al pubblico, sottolineando: “Non si scherza su queste cose. Siete andati oltre, c’è una grande consapevolezza su certi temi e non ci sono giustificazioni che tengano”.

Le scuse dei concorrenti

Dopo la messa in onda del video, Simone e Domenico hanno provato a chiarire il senso delle loro parole, ribadendo di aver voluto fare solo una battuta. Entrambi si sono poi scusati con Dolce e con il pubblico.

De Bianchi ha aggiunto: “Non sarei sorpreso se fosse stata un’uscita dalla Casa. Mi prendevo in giro da solo, non sfiorerei una donna neanche con un fiorellino”.

La decisione del Grande Fratello

La produzione del reality ha scelto di intervenire con un provvedimento ufficiale: Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio sono stati nominati d’ufficio.

I due concorrenti diventano così i primi candidati all’eliminazione della prossima settimana. Una scelta presa per sottolineare la gravità di certe affermazioni, come ha ribadito anche la Ventura: “La battuta non è affatto intelligente, dovete riflettere molto bene”.