In queste settimane, Alfonso Signorini ha iniziato a selezionare i potenziali concorrenti per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. A quanto riportato dai principali siti di gossip, le risposte positive non sono mancate, confermando l’interesse dei vip italiani a partecipare al reality show più seguito di Canale 5.

23 candidati confermati e 9 riserve

Secondo Davide Maggio, i candidati confermati sarebbero 23, affiancati da 9 riserve meno note e quindi meno costose. La lista dei papabili concorrenti è molto varia: si va da cantanti a pugili, da attori italiani a attori turchi, includendo anche conduttrici, opinioniste, un ballerino, un ex politico e un personaggio che ha avuto un ruolo significativo nella politica.

Questa lista, sottoposta a Pier Silvio Berlusconi per l’approvazione, avrebbe ottenuto la fumata bianca, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia.

Tra i nomi trapelati: Anna La Rosa e Donatella Rettore

Tra i nomi confermati, spiccano Anna La Rosa e Donatella Rettore, quest’ultima ospite di recente ad Amici di Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata proprio Maria De Filippi a contattare la cantante convincendola a partecipare al reality.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri nel cast

Ma non è tutto. Stando a quanto rivelato dal noto insider Lorenzo Pugnaloni, faranno parte del cast anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, tra i protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne. I due ex tronisti romani, dopo aver chiuso le rispettive relazioni con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, adesso sono diventati una coppia. “Lei sarà la prima ad entrare – scrive Pugnaloni -. Gianmarco durante”.

Programmazione e ritorno del Grande Fratello Vip

Come riportato da Giuseppe Candela, “il balletto in palinsesto dovrebbe essere finito” e l’edizione vip del Grande Fratello è a un passo dalla conferma ufficiale. La programmazione prevederebbe:

Chiusura dell’edizione nip condotta da Simona Ventura il 15 dicembre 2025

condotta da il 15 dicembre 2025 Gennaio 2026 dedicato a show e varietà su Canale 5

Ritorno del Grande Fratello Vip da marzo 2026, dopo Sanremo e le Olimpiadi

La decisione sarebbe stata facilitata anche dallo slittamento de L’Isola dei Famosi, come anticipato da Davide Maggio.