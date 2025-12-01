Un aereo che è sorvolato nelle ultime pomeriggio sopra la Casa del Grande Fratello ha contribuito ad alimentare una delle dinamiche di questa edizione del reality. Il messaggio era a firma dei cosiddetti #Amanters, i fan della (non) coppia formata da Grazia Kendi e Mattia Scudieri, che invitavano entrambi a lasciarsi andare.

Mentre i concorrenti erano in giardino, sulla Casa del GF è volato un aereo con il seguente messaggio: "GK e MS, Break Rules". In un primo momento, Grazia si è chiesta a chi fosse indirizzato, mentre Simone De Bianchi ha richiamato l'attenzione di Anita Mazzotta, ipotizzando che fosse opera del fandom della piercer.

In seguito, gli inquilini hanno notato che l’aereo era firmato dagli #Amanters, e hanno provato a capire a chi fosse rivolto. Poi, Grazia ha compreso che le iniziali “GK” erano proprio le sue, e ha esclamato: “Ma GK sono io!”. Una volta capito che il messaggio era rivolto a lei e a Mattia, la concorrente, visibilmente in imbarazzo, ha esclamato: “Scusate ma che roba è? Oddio, siamo gli amanti. Io mi sotterro!”.

Dal canto suo, Mattia è parso completamente spiazzato: “Non so se in questi casi si dice grazie. Grazie, però no”. In seguito, il gieffino siciliano è scoppiato a ridere con Domenico D’Alterio.