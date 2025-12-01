Questa sera, nel corso dell’undicesimo appuntamento con il Grande Fratello, ci sarà un nuovo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Sul finire della decima puntata, andata in onda lo scorso lunedì, Simona Ventura ha annunciato l’arrivo imminente di una nuova concorrente, proveniente direttamente dal Big Brother Vip Kosovo. Si tratta di Dolce Dona, gieffina molto amata nella versione kosovara del reality, che è pronta a varcare la soglia della porta rossa.

Lo scherzo del Big Brother Vip Kosovo a Dolce Dona

Prima di conoscere il suo destino, Dolce Dona è stata protagonista di uno scherzo orchestrato dagli autori del Big Brother Vip Kosovo. Le è stato fatto credere di dover abbandonare la Casa per gravi problemi familiari.

In lacrime, la gieffina si è sfogata con Klodian Mihaj (volto di Too Hot To Handle Italia): “Non sto bene, ma spero che starò bene. Mi hanno detto che una volta uscita avrò 24 ore per decidere se rientrare o meno… Non ce la faccio a non piangere. Non stanno bene tutti a casa mia, è quello il problema”.

Una volta uscita dalla Casa, è stata accolta in studio dai conduttori Alaudin Hamiti e Jonida Vokshi, che le hanno rivelato la verità: avrebbe preso un aereo verso Roma per entrare nella Casa del Grande Fratello.

La reazione è stata di pura gioia: “Oddio santo aiuto. Oddio wow ragazzi che emozione, non vedo l’ora! Ma che bello, sono troppo felice”.

Quanto resterà Dolce Dona nella Casa del Grande Fratello

Secondo le indiscrezioni provenienti dai conduttori del reality kosovaro, Dolce Dona resterà nel GF italiano per circa una settimana. Un ingresso dall’estero potrebbe movimentare ulteriormente le dinamiche, proprio come accaduto l’anno scorso con Maica Benedicto, la gieffina spagnola che aveva conquistato pubblico e coinquilini.

Chi è Dolce Dona: la nuova ospite del Grande Fratello

Dolce Dona è una modella e influencer trentenne, nata e cresciuta a Roma da genitori di origine kosovara, immigrati in Italia negli anni ’90. Si è presentata al Big Brother come: “L’influencer romana con radici kosovare. Sono legatissima sia all’Italia che al Kosovo. Sono qui per mostrare la vera me, senza filtri, senza maschere. Sono pronta a ogni tipo di sfida, a creare connessioni autentiche e a divertirmi come mai prima. Che l’avventura abbia inizio!”.