Ieri pomeriggio Mattia Scudieri ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per quelli che la produzione ha definito “motivi personali”. Una frase che ha acceso immediatamente la curiosità del pubblico, rimasto sorpreso finché, in serata, il gieffino non è riapparso inquadrato sul divano con un piede ingessato e la gamba sollevata.

Ma cosa è successo veramente?

L’infortunio di Mattia Scudieri: il momento esatto ricostruito dal web

Nel giro di poche ore, il popolo del web ha individuato con precisione il filmato dell’incidente. L’infortunio sarebbe avvenuto nel pomeriggio, durante una partita di pallavolo in giardino, organizzata in un 2 contro 2: Mattia Scudieri e Omer Elomari contro Jonas Pepe e Simone De Bianchi.

Secondo la ricostruzione, il gieffino si sarebbe fatto male mentre saltava per schiacciare una palla alzata da Omer. Nella ricaduta, Mattia sarebbe atterrato sul piede di Jonas, che nel frattempo era andato a muro. L’impatto avrebbe provocato una storta molto dolorosa, costringendo Mattia ad accasciarsi a terra tenendosi la caviglia.

Il ritorno in Casa: gesso, stampelle e movimenti limitati

Dopo un’uscita temporanea per accertamenti, Mattia è rientrato in Casa ma in condizioni totalmente diverse da come lo avevamo visto fino al giorno prima. Attualmente non può camminare autonomamente, utilizza stampelle per spostarsi, trascorre gran parte del tempo sul divano o a letto e tiene la gamba sollevata per ridurre gonfiore e dolore

Rischio ritiro? Le decisioni della produzione

La domanda ora è una sola: riuscirà Mattia a restare in gioco almeno altre due settimane nonostante l’infortunio? La semifinale è vicina e la produzione potrebbe trovarsi costretta a valutare un ritiro forzato, qualora le condizioni mediche non permettessero al ragazzo di vivere normalmente all’interno della Casa.

Al momento non c’è una conferma ufficiale, ma l’immobilità prolungata e la necessità di cure potrebbero influire sulle valutazioni degli autori.