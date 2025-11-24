Questa sera, lunedì 24 novembre 2025, scopriremo il nome del primo finalista dell’attuale edizione del Grande Fratello. Ma non solo. I fari saranno puntati anche su Omer Elomari, che nei giorni scorsi si è reso protagonista di un gesto che ha fatto discutere dentro e fuori la Casa: si è abbassato i pantaloni davanti ai coinquilini. Simona Ventura dovrà chiarire la vicenda e comunicare la decisione ufficiale della produzione. Tra le possibili sanzioni ci sono un richiamo formale, la possibile esclusione dal televoto per il primo finalista (nel quale il gieffino siriano è in corsa) e una nomination d’ufficio. Risulta assai improbabile, invece, una squalifica.

I sei concorrenti in corsa per la finale

Questa sera, sei concorrenti proveranno ad accedere alla finalissima:

Giulia Saponariu

Rasha Younes

Omer Elomari

Francesca Carrara

Donatella Mercoledisanto

Simone De Bianchi

Secondo i sondaggi più recenti di ForumFree, Giulia Saponariu è in testa con il 30,63% delle preferenze, seguita da Rasha Younes (19,94%) e Omer Elomari (19,63%). Più staccati Francesca Carrara (17,55%), Donatella Mercoledisanto (10,07%) e Simone De Bianchi (2,18%).