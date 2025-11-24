Durante l’ultima edizione di Vanity Fair Stories, andata in scena al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, tra gli oltre 80 ospiti presenti è intervenuta anche la famiglia televisiva di Real Time, con i cast di Cortesie per gli Ospiti e Casa a Prima Vista.

Un momento dell’intervista è diventato virale su TikTok grazie alla risposta ironica di Tommaso Zorzi quando gli è stato chiesto se gli piacerebbe co-condurre una serata del Festival di Sanremo 2026.

La battuta virale di Tommaso Zorzi su Sanremo 2026

Alla domanda sulla possibilità di affiancare Carlo Conti sul palco dell’Ariston, Zorzi ha risposto con la sua consueta ironia: “Vorrei fare Capodanno al caldo, così nel caso tornerei abbronzato e sarei in palette con Carlo Conti. Ho anche le vallette, la bionda e la mora”.

Un riferimento scherzoso alle colleghe Csaba dalla Zorza e Ida Di Filippo, sedute accanto a lui durante l’incontro.

Tommaso Zorzi e Sanremo: un sogno che torna

Non è la prima volta che il nome di Tommaso Zorzi viene associato al Festival della canzone italiana. Già nel 2021, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip, aveva dichiarato ai giornalisti di Casa Chi la sua ambizione: “Il mio obiettivo è Sanremo 2030… anzi, Sanremo 2025”.

Sanremo 2026: i nomi in circolazione

Per il momento, tra i possibili co-conduttori dell’edizione 2026 circolano soprattutto i nomi di: