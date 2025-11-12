Helena Prestes è tornata in Brasile per motivi di lavoro, e presenza nello stesso Paese del suo ex fidanzato, Carlo Motta, ha immediatamente fatto scattare il gossip sui social. I fan e gli utenti più curiosi hanno subito ipotizzato un possibile riavvicinamento, ma lo staff dell’ex concorrente del Grande Fratello ha chiarito che il viaggio è puramente professionale.

Javier difende Helena dagli haters

Il compagno di Helena Prestes, il pallavolista Javier Martinez, ha reagito con fermezza agli attacchi online. Su Instagram ha scritto una storia chiara e decisa: “Hater rosicate, e continuate a metterci tutto l’impegno perché mi diverto tantissimo”.

Una relazione messa alla prova dal passato

Lo scorso giugno, un incontro tra Helena Prestes e Carlo Motta aveva creato una piccola crisi nella storia con Javier Martinez, ferendo profondamente il pallavolista. Oggi, però, la coppia ha superato il momento difficile e guarda al futuro con progetti importanti, tra cui il desiderio di avere un figlio.

Helena Prestes parla della tossicità dei social

Anche Helena ha voluto affrontare il tema dell’odio online: “Ci ho riflettuto profondamente, e credo che questo sia un tema su cui molti spiriti più lucidi hanno combattuto con grande fatica”.

L’ex gieffina ha sottolineato che dietro ogni immagine patinata sui social c’è una persona reale che merita rispetto, ricordando come l’esperienza al Grande Fratello in Italia abbia generato dinamiche vere ma anche comportamenti tossici da parte dei fan.