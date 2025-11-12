Valentina Piscopo ha deciso di chiudere definitivamente la sua relazione con Domenico D’Alterio, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello. La relazione, durata nove anni, si è conclusa dopo gli ultimi sviluppi avvenuti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Il post di Valentina sui social

Con un messaggio chiaro e diretto, Valentina ha scritto sui social: “Io personalmente metto fine a tutta la mia storia. Perché poi devo passare anche per quella che non sono. Così non sto bene. Buona notte”. Il post segnala una decisione definitiva, maturata dopo le tensioni legate al comportamento di Domenico nei confronti di Benedetta Stocchi.

Ultimatum e tensioni nella Casa del Grande Fratello

Nelle puntate precedenti, Valentina aveva dato un ultimatum a Domenico riguardo il suo rapporto con Benedetta. I comportamenti del compagno hanno spinto la donna a prendere la decisione di chiudere definitivamente la relazione. Durante la diretta del GF, Simona Ventura ha spiegato a Domenico D’Alterio: “Secondo me, con questo post ti sta comunicando una decisione. Sta mettendo fine alla vostra relazione di nove anni”.

Le parole su Anita Mazzotta

Intanto, nella giornata di ieri, Valentina è tornata a parlare. Ma questa volta non solo della rottura con Domenico, ma anche di Anita Mazzotta e della sua storia con Jonas Pepe. Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, Valentina ha dichiarato: “È protetta. So per certo che quando è uscita ha letto cosa si diceva e con Jonas non durerà al di fuori della Casa”.