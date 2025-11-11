Ore difficili per Carlotta Vendemmia, la fidanzata di Mattia Scudieri, attuale concorrente del Grande Fratello 2025. Dopo giorni di silenzi e numerose speculazioni sui social, la giovane ha deciso di rompere il silenzio con un lungo messaggio pubblicato nelle sue Instagram Stories, chiarendo la sua posizione e smentendo alcune voci che circolavano in rete.

“Io amo Mattia e continuo a sostenerlo”

Nel suo sfogo social, Carlotta Vendemmia ha voluto mettere subito in chiaro i sentimenti che la legano al concorrente del Grande Fratello: “Io amo Mattia e continuo a sostenerlo, anche da fuori. Sicuramente determinati atteggiamenti mi infastidiscono, ma spero che quei problemi vengano risolti privatamente”.

“Non ho mai detto di averlo lasciato”

La fidanzata di Mattia Scudieri ha poi spiegato di non essere riuscita a mettersi in contatto con lui dopo la diretta del Grande Fratello, ma di essere stata rassicurata sul fatto che il gieffino avrebbe saputo tutto: “Purtroppo non c’è stato modo di contattarlo. Sono stata rassicurata che ieri sera lui avrebbe saputo tutta la situazione completa. Io non ho mai dichiarato di averlo lasciato”.

“Il nostro rapporto è sempre stato basato su verità e rispetto”

Nel suo messaggio, Carlotta Vendemmia ha voluto ricordare anche la solidità del loro legame: “Chi ci conosce sa che il nostro rapporto è sempre stato basato su verità, rispetto e presenza. Da parte mia questo non è cambiato”.

“Mattia deve essere libero, ma agisca con la verità”

Carlotta ha poi inviato un messaggio diretto a Mattia Scudieri, invitandolo a mantenere la sincerità che ha sempre contraddistinto il loro rapporto: “Mattia deve sentirsi libero di comportarsi come ritiene più giusto, ma vorrei che lo facesse alla luce dei fatti reali e non di una realtà distorta”.

Una frase che lascia intendere come alcune percezioni errate all’interno della Casa possano aver condizionato il comportamento del concorrente.

“Aspetterò che Mattia capisca tutto”

Il messaggio si conclude con parole cariche di emozione e speranza: “Tutto ciò mi tocca particolarmente. Aspetterò semplicemente che Mattia possa capire tutto”.