Mario Cusitore torna a far parlare di sé. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è stato ospite ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni nel programma “Benvenuti in TV” su TVRS, emittente regionale marchigiana, dove ha espresso la sua opinione sull’ascesa al trono di Ciro Solimeno, protagonista delle ultime puntate del celebre dating show di Maria De Filippi.

Ciro Solimeno nuovo tronista: il commento di Mario Cusitore

L’amico e collega di percorso Ciro Solimeno è stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne dopo il confronto con Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, decisione che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra i fan del programma.

Durante l’intervista, Mario Cusitore ha commentato con schiettezza la nuova avventura televisiva di Ciro, lanciando una frecciata velata ma diretta: “Se fosse stato davvero innamorato del trono, non avrebbe dovuto accettare subito. Evidentemente, il sentimento da parte sua non era così grande come decantava”.

Secondo Cusitore, la rapidità con cui Solimeno ha accettato la proposta di sedersi sul trono dimostrerebbe una mancanza di reale coinvolgimento emotivo verso la sua precedente frequentazione con Martina De Ioannon, chiusa tra lacrime e delusione.