La storia d’amore tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, prosegue a gonfie vele. La coppia è spesso finita al centro del gossip, tra curiosità e piccole polemiche.

Il gossip delle scarpette da neonato

Negli anni passati, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno catturato l’attenzione dei fan anche per alcune situazioni controverse. Tra queste, il caso delle scarpette da neonato mostrate sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, che avevano fatto pensare a una possibile gravidanza. In realtà, i due avevano semplicemente espresso il desiderio di diventare genitori, senza che ci fosse alcuna attesa in corso.

La foto virale su Instagram

Nelle ultime ore, la coppia è tornata al centro dell’attenzione a causa di una foto pubblicata da Alessandro Vicinanza su Instagram. Lo scatto, in cui l’ex cavaliere appare a torso nudo, ha catturato l’occhio del web per un dettaglio insolito: i pensili deformati della cucina sullo sfondo, indice di un possibile ritocco fotografico mal riuscito.

La risposta di Roberta Di Padua

A commentare l’ironia del web ci ha pensato Roberta Di Padua, che ha pubblicato un video sulle sue storie Instagram. L’ex dama ha spiegato: “Tra tanti argomenti interessanti, si parla dei miei pensili? Io sorrido: quando vedo un bell’uomo, mi soffermo sull’uomo, non sui pensili. Come si dice? Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba”.