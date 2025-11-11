Attimi di tensione nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, la gieffina Giulia Soponariu ha avuto due malori che hanno allarmato non solo i coinquilini, ma anche il pubblico e gli ex concorrenti del reality.

Il primo episodio è avvenuto ieri pomeriggio, poche ore prima dell’ottava puntata del GF. Giulia si è accasciata improvvisamente, venendo subito soccorsa dagli altri inquilini. La produzione ha fatto intervenire un medico che, dopo averla visitata, le ha dato il via libera per rientrare in Casa.

Anche Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, ha espresso la sua preoccupazione su X (ex Twitter), scrivendo: “Ragazzi, sono in taxi, mi potete aggiornare? Come sta Giulia?”.

Nuovo malore dopo la puntata: la reazione dei gieffini

Poco dopo la diretta, Giulia Soponariu ha avuto un nuovo mancamento mentre si trovava in giardino con Anita Mazzotta e Flaminia Romoli. Le immagini mostrano la giovane alzarsi di scatto, visibilmente scossa, prima di essere accompagnata in confessionale da Benedetta Stocchi.

A quel punto Rasha Younes ha chiesto l’intervento di Omer Elomari, dicendo: “Accompagnatela subito in confessionale 2. Omer vai da Giulia, sta male, vai da lei che non sta bene”.

Le coinquiline, parlando tra loro, hanno poi rivelato che Giulia avrebbe espresso più volte il desiderio di lasciare la Casa del Grande Fratello.

Flaminia Romoli ha raccontato: “A me aveva detto che non voleva restare, che voleva andare via”. Mentre Anita Mazzotta ha confermato:

“Lo so, anche a me dopo il malore ha detto che vuole andare a casa”.

Dopo qualche minuto, Giulia è comunque tornata tra gli altri concorrenti, cercando di tranquillizzare tutti.

Flaminia Romoli nomina Giulia: scoppia la polemica

Durante le nomination palesi, Flaminia Romoli ha deciso di votare proprio Giulia, motivando così la sua scelta: “Io voto Giulia semplicemente perché so che le sue mancanze qui sono tante. Non voglio più vederla stare male qui dentro”.

Una motivazione che ha fatto discutere. Simona Ventura, opinionista del programma, non ha condiviso la scelta della concorrente, dichiarando: “La voti perché le vuoi bene? È incoerente e non accettabile. Le nomination servono per mandare via qualcuno, non per compassione”.

Flaminia ha cercato di spiegarsi, ribadendo che la sua decisione nasce da un atto di premura nei confronti di Giulia, che non sembrerebbe più a suo agio nel gioco: “La voto perché l’ho vista stare male. So che ha tante mancanze e questa cosa le porta dei malesseri. Lei qui non sta più bene e la nomino per questo”.

Giulia Soponariu lascerà la Casa del Grande Fratello?

Al momento, Giulia Soponariu è ancora nella Casa, ma le sue condizioni di salute e il suo stato emotivo destano preoccupazione. Non è escluso che nelle prossime ore possa decidere di abbandonare il reality per tutelare il proprio benessere psicofisico.