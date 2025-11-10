Attimi di tensione e preoccupazione nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, la giovane concorrente Giulia Soponariu, 19 anni, ha avuto un malore improvviso durante la diretta quotidiana, scatenando momenti di panico tra gli inquilini e i telespettatori.

Il malore di Giulia Soponariu al Grande Fratello

Le immagini, tratte dal live del programma, mostrano Giulia mentre tenta di alzarsi dal divano, visibilmente provata. Dopo aver emesso un verso di dolore, la ragazza si è accasciata sul divano, attirando subito l’attenzione di Francesca Carrara, la prima a soccorrerla.

In pochi istanti, gli altri concorrenti si sono radunati attorno a lei, chiedendo aiuto agli autori: “Fate entrare qualcuno!”, si sente urlare nel video, prima che la regia stacchi bruscamente l’inquadratura per permettere l’intervento dei soccorsi.

Giulia si è ripresa poco dopo il malore

Secondo quanto riportato da diversi spettatori e fonti vicine al programma, Giulia Soponariu si sarebbe ripresa poco dopo il malore. Pare che si sia trattato di un semplice svenimento dovuto allo stress e alla tensione accumulata negli ultimi giorni nella Casa, teatro di frequenti litigi e discussioni tra i concorrenti.

Fortunatamente, la giovane concorrente starebbe bene e avrebbe già ripreso a interagire con i compagni di gioco.

Chi è Giulia Soponariu, la concorrente più giovane del Grande Fratello 2025

Giulia Soponariu è la concorrente più giovane di questa edizione del Grande Fratello. Nata nel 2006, ha solo 19 anni ma ha già conquistato il pubblico grazie al suo carattere dolce e alla sua spontaneità.

Studentessa e modella, Giulia porta con sé una storia personale molto intensa: all’età di quattro anni fu vittima di un tentativo di rapimento, episodio che segnò profondamente la sua infanzia. Nonostante tutto, oggi affronta la vita con grande forza e determinazione.