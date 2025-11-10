Eleonora Cecere, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha scelto di abbandonare la Casa a metà percorso. In un’intervista rilasciata a Lamatulli nel programma Whiteissimo, in onda su White Radio, l’ex volto di Non è la Rai ha raccontato i motivi reali che l’hanno spinta a lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini e ha parlato del suo attuale rapporto con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi.

Un’esperienza intensa ma difficile

Parlando della sua esperienza nella Casa, Eleonora Cecere ha spiegato: “La sensazione è ancora molto forte. Ho un ricordo molto profondo. Ho avuto tanto tempo per poter riflettere e pensare. È un’avventura molto divertente ma difficile”.

Una dichiarazione che conferma quanto l’esperienza del Grande Fratello sia totalizzante anche per chi è abituato ai riflettori.

Il vero motivo dell’abbandono

La decisione di lasciare il programma aveva sorpreso molti telespettatori. Oggi, Eleonora chiarisce cosa l’ha spinta realmente a uscire: “Non è stato capito il motivo vero e proprio della mia uscita. Mi hanno fatto male alcuni commenti nei confronti di mio marito, è stato un duro colpo leggerli. Noi siamo una famiglia molto unita, siamo noi quattro, però le mie bambine non erano proprio pronte a questo distacco”.

Ha poi aggiunto: “Mio marito avrebbe voluto dirmi tante altre motivazioni, ma i tempi televisivi sono stretti e non l’hanno permesso”.

Il rapporto con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi

Entrata nella Casa insieme alle amiche e colleghe storiche di Non è la Rai, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, il trio aveva inizialmente riportato in TV l’iconica amicizia nata negli anni ’90. Tuttavia, col passare del tempo, i loro percorsi si sono divisi.

“Diciamo che in questo momento ognuno di noi sta viaggiando su binari diversi. Ci siamo un po’ allontanate ma non perché abbiamo litigato. Semplicemente io seguo il mio percorso come Eleonora Cecere”.

L’opinione su Pamela Petrarolo a Tale e Quale Show

Eleonora ha anche commentato le performance di Pamela Petrarolo nell’ultima edizione di Tale e Quale Show: “Ho avuto modo di vedere sui social. Lavorando su turni non ho avuto modo di vedere la trasmissione. Ho visto degli spezzoni e devo dire che su alcuni brani è andata un pochino meglio, su altri poteva fare meglio”.

Progetti futuri in televisione

Nonostante l’esperienza intensa al Grande Fratello, Eleonora Cecere non esclude un ritorno sul piccolo schermo, ma con progetti più affini al suo spirito e ai suoi valori.

“Ballando non è possibile perché ho fatto un reality. Mi piacerebbe avere una rubrica per i giovani in un programma oppure partecipare a L’Isola dei Famosi o Pechino Express in coppia con Angela Di Cosimo o Marzia Aquilani”.