Il primo bacio nella Casa più spiata d’Italia è finalmente scattato. Al Grande Fratello è nata la prima coppia del reality, composta da Anita Mazzotta e Jonas Pepe. Tra fan entusiasti e concorrenti più scettici, i due ragazzi stanno vivendo il loro percorso all’interno del programma con emozioni contrastanti.

La reazione di Anita e Jonas

Anita Mazzotta appare serena e felice accanto a Jonas, guardandolo con occhi sognanti. Il ragazzo, invece, pur trasportato dalla nuova emozione, sembra vivere il tutto in maniera più tormentata.

In un dialogo tra i due, la ragazza ha dichiarato: “Fino a 2 settimane fa era il nostro percorso singolo, adesso non è più singolo. Adesso se attaccano te, è come se attaccassero me”. Jonas, curiosamente, le ha chiesto: “Te questa cosa di stare insieme tutto il tempo tutti i giorni come la vivi?”. E Anita ha risposto: “La vivo bene, perché sto bene”.

Jonas confida le sue emozioni

Il giovane concorrente ha poi parlato con le coinquiline Grazia Kendi e Rasha Younes, condividendo i suoi dubbi: “Allora io le ho chiesto ma tu come la vedi questa cosa che è tutto accelerato, io e lei è come se ci conoscessimo da 3 o 4 mesi, viviamo nella stessa casa, come la vedi questa cosa, e lei mi ha risposto io la vedo bene finché sto bene perché la devo vedere male? Però voi come la vedete?”.

Le ragazze hanno consigliato a Jonas di lasciarsi andare alle nuove emozioni senza troppe elucubrazioni, aggiungendo che ciò che sta provando è bellissimo.

Jonas ha confermato: “E’ bellissimo, però dato che per me è una cosa nuova che non provavo da tanto tempo, e in più in un posto dove sappiamo tutti che cosa significa provare emozioni qui dentro… allora mi sorgono tante domande”.

Momenti di complicità tra Anita e Jonas

In un altro momento intimo, Jonas ha raccontato ad Anita un episodio del confessionale: “Mi stai fo**endo il cervello!”.