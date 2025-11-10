Nella Casa del Grande Fratello, la vicinanza tra Omer Elomari e Rasha Younes non è passata inosservata. Accomunati da interessi e atteggiamenti simili, i due gieffini hanno trascorso molto tempo insieme, facendo nascere nei fan la speranza di una possibile storia d’amore. Sui social, la loro coppia è già stata “battezzata” Rashamer.

La benedizione della mamma di Rasha

Durante la scorsa puntata, la mamma di Rasha è entrata nella Casa e ha espresso il suo sostegno verso il legame con Omer, approvando i modi del gieffino e dichiarando che qualunque evoluzione del loro rapporto sarebbe stata ben accolta.

Il confronto tra Omer e Rasha

Nella serata di sabato 8 novembre, Omer Elomari ha deciso di dichiararsi apertamente a Rasha Younes. Il gieffino l’ha invitata a fidarsi del suo istinto e a lasciarsi andare, promettendo di non farle del male.

Tuttavia, la risposta di Rasha non è stata quella sperata dai fan: preoccupata per il loro legame, ha risposto con un secco “Che cosa vuoi capire? Non appesantirmi!” quando Omer ha cercato di capire la sua distanza.

La questione della differenza d’età

Uno degli ostacoli principali sembra essere la differenza d’età: tra Rasha e Omer ci sono circa otto anni. La gieffina ha spiegato che questo fattore l’ha sempre frenata e che non ha mai frequentato uomini più giovani di lei. Nonostante ciò, ha ammesso di sentirsi attratta da Omer e di essere destabilizzata dalla sintonia mentale che li lega.

Omer, da parte sua, ha sottolineato che è lui stesso frenato da Rasha, perché la gieffina non gli dà ancora l’opportunità di fare un passo avanti nel loro rapporto.

La dichiarazione di Omer

In un momento romantico in giardino, Omer ha ribadito il suo interesse:

“Lasciati andare, Rasha. Non ti farei mai del male”.

Rasha ha confermato di fidarsi di lui, ma ha spiegato di non sentirsi ancora pronta a vivere pienamente questo sentimento nella Casa. Non si aspettava di provare attrazione per nessuno dei coinquilini, e la vicinanza con Omer la sta destabilizzando.

La notte dei due gieffini

Nonostante i dubbi, Rasha e Omer hanno trascorso la notte insieme, mostrando una vicinanza evidente. I fan si chiedono se la scintilla tra i due stia finalmente per scoccare.