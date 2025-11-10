Uno scherzo finito male ha scatenato una lite accesissima nella casa del Grande Fratello. Nella notte di venerdì, Jonas Pepe, Giulia Soponariu e Francesca Carrara hanno cercato di bloccare Donatella Mercoledisanto e di puntarle in faccia il phon con l’aria calda al massimo. Quello che doveva essere un gioco si è trasformato in un momento di tensione e paura.

Lo scherzo con il phon e la crisi di Donatella

La casalinga pugliese non ha reagito bene allo scherzo. Appena si è resa conto di non poter muoversi, ha iniziato a gridare e a chiedere aiuto: “Ci facciamo male. Ragazzi basta, soffro di claustrofobia!”.

La regia del programma ha rapidamente cambiato inquadratura, ma secondo quanto emerso, la situazione sarebbe degenerata fino a uno scontro fisico. Donatella, in preda al panico, avrebbe tirato per i capelli Francesca, sua grande amica nella Casa. Per tutta la giornata di sabato, le due si sarebbero ignorate completamente, alimentando i sospetti di una lite seria dietro le quinte.

Lo scontro nella notte: “Mi hai tirato per i capelli!”

Sabato notte, Francesca ha deciso di affrontare Donatella davanti agli altri concorrenti: “Da donna adulta guardami! Mi hai tirato il cancellino, mi hai presa per i capelli. Se io ti avessi tirata per i capelli, tu come avresti reagito? Quello è mettere le mani addosso, non si fa! Hai fatto una pessima figura, con te non si può scherzare!”. Secondo Francesca, il gesto di Donatella è stato aggressivo e inaccettabile, tanto da incrinare definitivamente il loro rapporto.

La giustificazione di Donatella: “Ero nel panico, soffro di claustrofobia”

Visibilmente scossa, Donatella Mercoledisanto ha provato a spiegare la sua versione dei fatti: “Tu mi hai puntato il phon in faccia! Ti ho tirato prima il braccio per chiederti aiuto. Forse ti ho preso anche i capelli, ma ero nel panico, mancava l’aria. Soffro di claustrofobia e ho reagito d’istinto. Ti chiedo scusa, ma non volevo farti del male”.