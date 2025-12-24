Dopo le dichiarazioni a favore di Alfonso Signorini di Helena Prestes, Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon, ieri si è aggiunta anche un’altra ex concorrente del Grande Fratello: Valeria Marini. La showgirl, in una diretta su Instagram, ha definito le accuse di Fabrizio Corona come “una montatura”, evidenziando che molti messaggi ricevuti da Signorini provengono da persone in cerca di visibilità.

Valeria Marini ha dichiarato: “Conosco molto bene Alfonso Signorini, c’ero in varie occasioni e ho visto benissimo quanti messaggi lui riceveva da persone che cercavano di poter avere in qualche modo visibilità. Questo è il rovescio della medaglia. A me le medaglie piace guardarle dalla parte giusta. Io giudico Alfonso per la persona che è. Lui è un uomo di grande cultura e sensibilità, che sicuramente si è fatto mettere in mezzo. Il giudizio verrà fatto nelle sedi opportune. Conosco Alfonso e questa è solo una montatura che fa male, che toglie importanza a tante cose.”

La showgirl ha poi aggiunto: “Riflettete tutti ragazzi. La verità non è questa che si sta basando solo sullo scalpore di cose gravi. Io non devo giudicare, però dobbiamo anche dire qual è la verità, che dopo cinque anni una persona esce fuori con delle dichiarazioni scandalose. Dopo cinque anni? Non poteva svegliarsi prima? Oppure non poteva denunciare nelle sedi opportune? Non vai su Instagram. Forse chi accusa cerca visibilità”.

Le critiche di Valeria Marini ad Antonio Medugno

Valeria Marini ha espresso perplessità nei confronti di chi, dopo anni, decide di parlare e accusare, riferendosi chiaramente ad Antonio Medugno: “Io penso che una persona non si può svegliare dopo quasi cinque anni e dire che ha subito questo e quello. Dove sta la verità? Chi lo dice? Con questo meccanismo che si è creato si distruggono e si mettono sulla gogna persone importanti come Alfonso Signorini, che non è solo un grande direttore di giornale, dell’opera, una persona di cultura, il perno del GF Vip, ma si è creata una gogna che io credo abbia superato tutti i limiti”.

La showgirl ha aggiunto: “Oggi si ricerca visibilità, fare scalpore, scandalo e questo fa parte dell’universo del male che noi tutti combattiamo. Io invito tutti a riflettere e a non attaccare, criticare e giudicare e a non dare ragione a chi forse lo sta facendo per interesse, per monetizzare, per guadagnare e avere visibilità, denigrando anche il GF Vip, che è un reality importante, che ha dato opportunità a molti”.

Valeria Marini: “Io so come sono andate le cose”

Molti utenti hanno manifestato dubbi sulle parole della showgirl, per questo lei ha precisato: “La mia è una difesa perché prima di tutto io so come sono andate le cose e tutto quello che sta uscendo fuori è esagerato e si è trasformato in una gogna mediatica. Hanno creato un linciaggio mediatico e noi tutti dovremmo impedirlo. Io ero lì quando questa persona è entrata al GF Vip e vi dico che le cose non sono come sono state dette. È stato tutto orchestrato bene, in maniera malvagia e malefica. Sono sicura che a breve tutto verrà chiarito”.

Valeria Marini ha concluso con una frecciatina a Medugno: “Ci vogliono cinque anni per rendersi conto se si è subito qualcosa? Forse se subisci una cosa brutta lo dici subito. Oppure diciamo che non ti è servito essere presente al GF Vip, perché nessuno si ricordava, allora dopo quattro anni, quasi cinque, esci fuori con uno scandalo così grande. Dobbiamo mettere un freno a tutto e rispettare la professionalità delle persone come Alfonso Signorini, che ha condotto magistralmente il GF Vip e fatto la regia di opere importanti, che ha il favore di tante persone importanti”.