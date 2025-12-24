Dopo le rivelazioni contenute nel secondo episodio dello speciale Falsissimo – Il Prezzo del Potere, pubblicato il 22 dicembre da Fabrizio Corona, il caso che coinvolge Antonio Medugno e Alfonso Signorini continua a far discutere.

A intervenire ora è anche la fidanzata dell’ex gieffino, Federica Balzano, che sui social ha preso apertamente le difese del compagno, denunciando insulti e minacce ricevute negli ultimi giorni.

Federica Balzano: “Insulti e minacce dopo Falsissimo”

La giovane tiktoker, nota anche per aver partecipato come aspirante velina a Striscia la Notizia, ha deciso di rompere il silenzio con un lungo sfogo pubblicato su TikTok.

“La cosa che più mi ha ferita sono state le critiche, gli insulti, i commenti e le minacce che io e soprattutto il mio fidanzato abbiamo ricevuto ogni giorno dopo l’uscita di quel video, con una cattiveria inaudita e senza un vero senso apparente”.

Secondo Federica Balzano, troppe persone avrebbero espresso giudizi senza conoscere realmente i fatti, alimentando un clima di odio sui social.

Le accuse a Alfonso Signorini e all’ex manager di Medugno

Nel suo intervento, la fidanzata di Antonio Medugno ha puntato il dito contro Alfonso Signorini e contro l’ex manager dell’ex concorrente del Grande Fratello, avanzando accuse molto gravi: “L’unico carnefice di questa storia è Signorini. Antonio è stato vittima di un sistema corrotto che va avanti da anni. È stato manipolato e plagiato all’età di 23 anni da un manager che lo avrebbe obbligato a inviare quei messaggi per guadagnarci sopra”.

Dichiarazioni che, al momento, restano tutte da dimostrare.

La versione dell’ex manager: “Facevo solo da ghostwriter”

A smentire la ricostruzione fornita da Federica Balzano è stato l’ex manager di Antonio Medugno, che in un’intervista a FanPage ha raccontato una versione diversa dei fatti: “Antonio era acerbo e temeva di non riuscire a essere brillante nelle risposte. Messaggio dopo messaggio mi chiedeva come rispondere. Io gli ho fatto da ghostwriter, cercando di aiutarlo in una situazione complessa”.

“Antonio non è mai finito con Signorini”

Nel suo sfogo, Federica Balzano ha voluto chiarire un punto fondamentale: “Antonio non è mai finito con Signorini, anche se su di lui c’erano pressioni enormi”.

La ragazza ha però aggiunto di non giudicare chi, secondo lei, avrebbe accettato quel presunto “prezzo del successo”, sottolineando come molti giovani siano disposti a tutto pur di realizzare i propri sogni.

Il riferimento alla perquisizione a casa di Fabrizio Corona

Federica Balzano ha infine attaccato duramente le istituzioni, parlando di uno “Stato corrotto” dopo la perquisizione avvenuta domenica mattina nell’appartamento di Fabrizio Corona, dove la polizia ha sequestrato del materiale legato a Alfonso Signorini.

“Antonio ha dovuto registrare due volte il video perché la prima registrazione è stata sequestrata. In quel materiale uscivano cose molto gravi, ma invece di indagare su Signorini se la sono presa con Corona”.

Un appello contro l’odio social

Il lungo intervento si è concluso con un appello diretto agli utenti: “Pensate che dietro a quello che scrivete c’è una persona che soffre. Fatevi un esame di coscienza e siate più in pace con voi stessi”.