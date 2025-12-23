Gianluca Costantino rompe il silenzio sulle voci e le polemiche legate al presunto “sistema Signorini” raccontato da Fabrizio Corona a Falsissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di chiarire come sono andati realmente i fatti e di difendere la propria reputazione.

Accuse e compromessi: la versione di Gianluca Costantino

Fin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Costantino sarebbe stato additato come qualcuno che avrebbe raggiunto il successo “scendendo a compromessi”. In realtà, l’ex vippone spiega che tali voci hanno colpito non solo lui, ma anche la sua famiglia e le persone a lui care.

Le parole di Gianluca Costantino su Instagram

“Dal primo giorno della mia entrata al Grande Fratello sono stato spesso additato come una persona che sarebbe arrivata ‘scendendo a compromessi’. Voci e insinuazioni che non hanno colpito solo me, ma anche la mia famiglia e le persone che mi vogliono bene. Oggi il mio nome è tornato a circolare e sento il bisogno di tutelarmi raccontando i fatti, per come sono andati”.

Sul concetto di compromessi, Costantino ha aggiunto: “Quando si parla di ‘compromessi’, io mi riferisco in senso ampio e personale, come accade in molti ambienti lavorativi, dove spesso è richiesto di adattarsi, anche contro le proprie volontà, di sorridere anche quando non si ha voglia, di accettare dinamiche che non sempre rispecchiano il proprio modo di essere. Nel mio caso, col tempo ho capito che quel contesto non era compatibile con i miei valori e con il mio bisogno di libertà personale, e che non mi sentivo a mio agio nel proseguire quel percorso”.

Come Gianluca Costantino è entrato al Grande Fratello Vip

Costantino ha chiarito il percorso che lo ha portato nella Casa: “Il mio ingresso al Grande Fratello è avvenuto attraverso un provino regolare, svolto via Zoom il 19 gennaio, alla presenza del direttore e di alcuni autori. Il 21 gennaio ho ricevuto la conferma e il 28 gennaio sono entrato nella Casa, dopo il periodo di quarantena. Il primo incontro di persona con il direttore è avvenuto solo successivamente, in studio, come risulta anche da messaggi che dimostrano chiaramente che non ci conoscevamo prima”.

Perché Gianluca racconta la sua versione dei fatti

Costantino sottolinea che il suo obiettivo non è creare polemiche: “Racconto tutto questo non per creare polemiche, ma per difendere la mia dignità e liberarmi di un peso che porto dentro da troppo tempo. Vista l’importanza dell’argomento ho provveduto a depositare il materiale presso il mio legale e se sarà necessario utilizzerò nelle sedi più opportune”.