Nei giorni scorsi, Davide Donadei ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, in cui ha parlato di un presunto scambio di messaggi con Alfonso Signorini prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip (era l’edizione 2022-2023 vinta da Nikita Pelizon).

Secondo l’ex vippone nonché ex tronista di Uomini e Donne, i messaggi contenevano dei complimenti, ma non ci sarebbe stato alcun passo oltre: “I messaggi inviati a me contenevano dei complimenti, si parlava del fatto che fossi un bel ragazzo. Quelle cose lì. Sono stato accondiscendente, non lo nego. Ho mandato qualche foto post palestra che sapevo potesse piacergli, ma sempre vestito”.

Fabrizio Corona racconta una versione diversa

Tuttavia, Fabrizio Corona ha fornito una versione leggermente diversa, supportata da alcuni screenshot di presunte chat tra Davide Donadei e Alfonso Signorini. In occasione della seconda parte della puntata di Falsissimo dal titolo “Il prezzo del successo”, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato: “Alfonso Signorini a Davide Donadei ha scritto: ‘Comunque il discorso che ti ho fatto quella sera in albergo non devi mai dimenticarlo’. Nelle chat Davide gli ha mandato una foto degli addominali e lui ha ricambiato con due foto in cui gli ha fatto vedere l’isola che non c’è”.

Corona ha poi aggiunto: “Alfonso gli ha scritto: ‘Venerdì sono tuo, anzi tu sei mio. Se vuoi puoi dormire da me in hotel, ci sono una spa, una palestra e una piscina da 25 metri quadri’. Davide aveva capito il metodo Signorini ed è stato al gioco”.

La smentita di Davide Donadei

Davide Donadei ha negato tutto al telefono con Fabrizio Corona. Secondo l’ex gieffino: “Le chat non sono allo stesso livello di Medugno, io in quel periodo vivevo spesso da Alessandro Piscopo (il mio manager) e quasi tutte le risposte erano architettate da lui”.

Corona, però, non gli ha creduto: “La differenza fra te e Medugno è che lui è passivo, tu sei maschio e ci giochi, sei dominante”.

Il presunto video di Donadei e Signorini

La vicenda assume un altro aspetto con la segnalazione di un presunto video che ritrarrebbe Davide Donadei a letto con Alfonso Signorini accanto, vestito di latex. Corona ha affermato: “Ho un video di una persona che racconta che ha un video - e ho anche io il video - dove ci sei tu nel letto con lui accanto vestito di latex”.

Tuttavia, Donadei ha categoricamente smentito l’esistenza del video: “Non è vero, Fabri, non è vero. Io non ho mai visto Alfonso da solo”.