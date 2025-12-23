Fabrizio Corona torna sui suoi passi. Nella seconda puntata di Falsissimo – Il Prezzo del Potere, l’ex re dei paparazzi ha ammesso di aver diffuso informazioni errate su Pierpaolo Pretelli, chiedendo scusa sia al diretto interessato sia al pubblico.

Durante la puntata di lunedì 15 dicembre, Corona aveva lasciato intendere l’esistenza di un video privato registrato da Pretelli per Alfonso Signorini, insinuando che il suo ingresso al Grande Fratello fosse legato a presunti compromessi. Un’accusa che si è rivelata infondata.

Il “video di Pretelli” non esiste: l’ammissione di Fabrizio Corona

Nella nuova puntata de Il Prezzo del Potere, Fabrizio Corona ha chiarito pubblicamente: “Il video di Pretelli che avevamo annunciato era un video vecchio. Chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi”.

Antonio Medugno smentisce tutto: “Io e la mia famiglia siamo distrutti”

Se il caso Pretelli si è chiuso con delle scuse, resta pesantissimo lo strascico della vicenda che coinvolge Antonio Medugno.

Nella prima puntata, Corona aveva raccontato – basandosi sulle dichiarazioni dell’ex agente di Medugno – che il giovane avrebbe inizialmente rifiutato Alfonso Signorini, per poi cedere alle sue avance in cambio dell’accesso al GF Vip. Una ricostruzione che Medugno ha smentito categoricamente.

Ospite negli studi di Falsissimo, Antonio ha mostrato chat private a sostegno della sua versione e si è lasciato andare a uno sfogo quasi in lacrime: “Mia sorella va a scuola e le chiedono se ho fatto quelle cose. Mio padre va in caserma e gli chiedono se sono davvero sceso a compromessi. La mia famiglia è venuta a Milano perché non riusciva più a restare al Sud per qualcosa che non ho fatto”.

Le scuse ufficiali di Fabrizio Corona ad Antonio Medugno

Dopo il racconto di Medugno, Fabrizio Corona ha ammesso pubblicamente le proprie responsabilità: “Tutto quello che avete sentito è colpa mia. Mi rivolgo a un pubblico enorme e avrei dovuto verificare meglio le fonti. Ho fatto un danno a questo ragazzo”.

Corona ha spiegato che la vicenda gli è costata una perquisizione all’alba, 14 ore in questura e forti ripercussioni familiari, ma ha riconosciuto che il danno maggiore lo ha subito Antonio Medugno.

“Vi chiedo di volergli bene e di credergli. Sbloccheremo le chat e dimostreremo che dice la verità. Io gli chiedo scusa davanti a tutta Italia”.