Un’ora e un quarto negli uffici della Procura di Milano. Fabrizio Corona entra come indagato per revenge porn ed esce rilanciando accuse che allargano il perimetro dell’inchiesta. Davanti ai cronisti, all’uscita dal Palazzo di Giustizia, la frase che segna una svolta nel caso che coinvolge Alfonso Signorini: “Ho fatto i nomi”.

I nomi consegnati ai pm

Durante l’interrogatorio, l’ex re dei paparazzi avrebbe consegnato ai magistrati un elenco di aspiranti concorrenti del Grande Fratello che, secondo la sua versione, avrebbero ricevuto messaggi sessualmente espliciti dal conduttore. Nomi, circostanze e materiale che ora gli investigatori potranno verificare.

A occuparsi del fascicolo sono i pm Alessandro Gobbis e Letizia Mannella, chiamati a valutare un dossier che, secondo Corona, andrebbe oltre le accuse generiche emerse nel format online “Falsissimo”.

“Per tre minuti ho parlato di revenge porn e per più di un’ora di Alfonso Signorini”, ha dichiarato Corona. Un interrogatorio che, almeno nella sua ricostruzione, si sarebbe trasformato in un racconto più ampio su un presunto sistema di relazioni legate al mondo dei reality.

Le dichiarazioni su Signorini e la previsione choc

All’uscita dalla Procura, Corona ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere: “Secondo me nel giro di cinque giorni gli busseranno a casa. Se gli prendono il cellulare, trovano Sodoma e Gomorra”.

Secondo l’ex re dei paparazzi, nel telefono di Signorini ci sarebbero conversazioni e contenuti in grado di confermare quanto mostrato in “Falsissimo”. Si tratta, al momento, di affermazioni personali che dovranno essere verificate dagli inquirenti.

“Oltre cento testimonianze” dopo Falsissimo

Corona sostiene che, dopo la puntata dedicata al cosiddetto “sistema Signorini”, avrebbe ricevuto oltre cento segnalazioni da giovani che raccontano di aver ricevuto messaggi simili a quelli mostrati nel format YouTube.

Se confermate, queste testimonianze potrebbero trasformare il caso da vicenda individuale a fenomeno più ampio, legato alle modalità di selezione e relazione con aspiranti concorrenti del Grande Fratello.

Due denunce annunciate contro Alfonso Signorini

La controffensiva giudiziaria, secondo quanto annunciato da Corona, non si fermerebbe all’interrogatorio. Sarebbero in arrivo due denunce contro Alfonso Signorini.

La prima riguarda Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello intervistato nella seconda puntata di Falsissimo. Le ipotesi di reato citate sono tentata estorsione e violenza sessuale, tutte da accertare. La seconda denuncia non è stata ancora dettagliata, ma lascerebbe intendere l’esistenza di un altro soggetto pronto a formalizzare la propria versione davanti ai magistrati.

Nel frattempo, anche il Codacons ha presentato un esposto per abuso di potere nei reality televisivi, ampliando ulteriormente il fronte dell’attenzione istituzionale.

I prossimi sviluppi dell’inchiesta

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se le dichiarazioni di Fabrizio Corona troveranno riscontri investigativi. Se e come la Procura di Milano procederà, e se le accuse si tradurranno in atti formali, sarà ora compito esclusivo della magistratura stabilirlo.