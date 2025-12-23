Nella seconda puntata di Falsissimo – Il prezzo del successo, Fabrizio Corona torna sui suoi passi. L’ex re dei paparazzi ha ammesso di aver diffuso informazioni false su Pierpaolo Pretelli, chiedendo scusa sia al diretto interessato sia al pubblico (ne abbiamo parlato QUI).

Durante la puntata del 15 dicembre, Corona aveva lasciato intendere l’esistenza di un video privato registrato da Pretelli per Alfonso Signorini, insinuando che l’ingresso dell’ex gieffino al Grande Fratello fosse legato a presunti compromessi. Accuse che, successivamente, si sono rivelate infondate.

La situazione di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Nel contenuto in abbonamento del secondo capitolo de “Il prezzo del successo”, Corona ha commentato anche il momento personale che starebbe vivendo Pretelli insieme alla compagna Giulia Salemi: “Lui adesso si dice disperato, anche la Salemi è disperata, stiamo creando qualcosa di pericoloso per la sua salute e la sua psiche. Li stiamo facendo stare male nel periodo più bello, quello di Natale. Ma non è colpa mia! Sto facendo un’indagine e se al suo interno, tra i nomi che ci sono stati fatti, c’è anche lui, non è colpa mia. Tra lui e Giulia si è creata una coppia, che crea una fanbase, che crea visibilità, ma entrambi hanno rinnegato quello che è successo. Hanno creato un’identità diversa da ciò che sono realmente, attraverso una persona (Signorini, ndr) che li sfrutta entrambi, che sono conniventi con lui. Tutti li abbiamo visti nelle vacanze a Cortina, nelle vacanze a Porto Cervo, nelle vacanze a Capri!”.