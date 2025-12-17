Emergono nuovi dettagli sulla presunta conoscenza pre-Grande Fratello Vip tra Alfonso Signorini, conduttore del reality, e Antonio Medugno, ex concorrente. A raccontare gli eventi è Alessandro Piscopo, ex manager e ghostwriter di Medugno, in un’intervista a Fanpage.it.

Il primo contatto

“Antonio mi raccontò di avere ricevuto un messaggio da un numero che non conosceva: ‘Verrai chiamato per il provino del Grande Fratello, ci sarò anch'io’. Quando Antonio chiese con chi stesse parlando, gli fu risposto: ‘Sono Alfonso Signorini’.

L’8 aprile 2021 Antonio mi mandò immediatamente lo screen di quel messaggio e gli rispose: ‘Che piacere, direttore. Grazie mille’. Il primo provino era stato fissato per 15/20 giorni dopo”.

Piscopo prosegue: “I messaggi tra loro cominciano dal giorno zero. Dopo i primi contatti, Alfonso gli manda una sua foto scattata in una spa e da quel momento comincia una chat nella quale è evidente che Alfonso tenta di conquistare Antonio”.

Antonio era acerbo e temeva di non riuscire a essere brillante nelle risposte perché si sentiva un po’ inibito. Quindi, messaggio dopo messaggio, chiedeva a me come rispondere.

Cercavo di sopperire alle necessità verbali di quella che si palesava come una donna desiderosa di essere dominata. Per Antonio è stato un periodo complesso”.

Il regalo di Dolce & Gabbana

“Il 9 aprile, il giorno dopo che Antonio aveva ricevuto il primo messaggio, Alfonso gli chiese di scegliere un regalo dal sito di Dolce & Gabbana. Il regalo è stato il primo modo per attirare l’attenzione di Antonio”.

Il primo provino

“Il primo provino di Antonio per il GF avvenne il 26 aprile. C’erano sicuramente Omar Bouriki, autore del GF, e Signorini. Non ricordo precisamente gli altri, ma dovrebbero essere stati tre o quattro autori in totale, compreso Signorini.

Io c’ero, ma non ho partecipato al provino. Fin dall’inizio Alfonso aveva chiesto ad Antonio di nascondermi la loro conoscenza. Quando arriviamo nel luogo del provino, io vengo chiuso dentro una stanza, cosa che mi stranì perché in genere partecipo senza problemi ai provini dei miei talent.

Antonio mi racconta che il provino è stato con tutti i crismi. Signorini non ha alluso al fatto che si conoscessero e anzi aveva avuto qualche uscita strana, quasi antipatica nei suoi confronti”.

La cena a casa di Signorini

“Il 28 o il 29 aprile Alfonso lo invita a cena a casa sua. Antonio aveva un evento il giorno dopo, per cui Alfonso lo avrebbe ospitato a dormire da lui. Quella sera Antonio mi chiama da casa di Alfonso e mi dice che non ce la fa. C’era stato un avvicinamento subito dopo la cena, ma lui non aveva retto: era andato in palla e, quando Signorini aveva provato ad avvicinarsi, era stato male. Mi dice che ci aveva provato, ma che non ce l’aveva fatta. Alla fine, però, è rimasto lì a dormire, in una camera diversa da quella di Alfonso che gli era stata messa a disposizione. Se c’è stato un rapporto sessuale? Assolutamente no.

Il giorno dopo riceve un messaggio in cui Alfonso gli scrive di essersi reso conto che non era pronto a vivere determinate emozioni, che lo considerava speciale e di non preoccuparsi. A quel punto smettono di sentirsi, se non per qualche messaggio sporadico, e a settembre l’edizione del GF parte senza che Antonio faccia parte del cast”.

I contatti successivi e il nuovo provino

“Alfonso viene a sapere che, a fine 2021, Antonio era salito a Roma e aveva trascorso una notte di fuoco con Clarissa Selassié, appena eliminata dal GF. Quindi, a inizio 2022, manda un messaggio ad Antonio e gli scrive: ‘So che vieni a Roma a sco***ti le principesse e non ti sc**i le regine. Pessima strategia’.

Quando Antonio chiede a Signorini come abbia fatto a saperlo, Alfonso risponde: ‘Hai a che fare con una regina assai potente’. A quel punto Antonio — ma in realtà a rispondere ero io — gli scrive: ‘Sì, me ne sono accorto a settembre’, alludendo al fatto che non era entrato a far parte del cast. Passano cinque ore e Signorini gli scrive che due giorni dopo sarebbe stato chiamato per fare un nuovo provino per il GF, questa volta via Zoom. Il 19 gennaio Antonio riceve un altro messaggio in cui Signorini gli scrive ‘È fatta’ e il 28 gennaio, nove giorni dopo, Antonio entra nella Casa".

Tra il 17 gennaio e l’ingresso nella Casa del 28 gennaio non ci sono stati incontri tra Antonio e Alfonso”.

Alessandro Piscopo conclude: “Ho conosciuto più di una persona che sostiene di avere avuto contatti telefonici con Signorini, ma l’unico legame che posso certificare, proprio in virtù della chat in mio possesso, è quello con Antonio. Posso parlare solo di Antonio perché ho elementi che certificano quanto accaduto. Non posso parlare per gli altri”.