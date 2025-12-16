Antonio Medugno è il nome al centro del nuovo episodio di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è il “caso zero” di una vicenda che coinvolge Alfonso Signorini e presunti messaggi privati definiti “spinti” dall’ex re dei paparazzi.

Classe 1998, 27 anni, originario di Napoli, Medugno ha partecipato all’edizione 2021/2022 del Grande Fratello Vip, presentandosi al pubblico come modello e tiktoker. Ha iniziato la sua carriera nel mondo del piccolo schermo partecipando a Uomini e Donne nel 2019, nel ruolo di corteggiatore.

Dopo aver sfilato per diverse aziende di moda, Medugno ha conquistato una grande popolarità sui social, in particolare su TikTok, piattaforma sulla quale oggi conta oltre 3,2 milioni di follower. Su Instagram, invece, supera i 500mila follower, dove condivide contenuti legati a viaggi, lavoro e lifestyle.

Il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip risale a gennaio 2022. L’esperienza nel reality si è conclusa nella puntata del 3 marzo 2022, dopo circa un mese e mezzo di permanenza.

La vita privata di Antonio Medugno

Nel corso degli anni, Antonio Medugno è stato al centro dell’attenzione anche per la sua vita sentimentale. Il suo nome è stato accostato a diverse protagoniste del mondo dello spettacolo, tra cui Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e Rosa Di Grazia, ex ballerina di Amici.

In un’intervista rilasciata a Casa Chi prima dell’ingresso nell’allora Casa di Cinecittà, Medugno aveva inoltre raccontato di un flirt con Clarissa Selassié, anche lei concorrente del reality show di Canale 5. Attualmente, il tiktoker è fidanzato con la modella milanese Federica Balzano, con la quale condivide spesso momenti della quotidianità sui social.

Antonio Medugno e Federica Balzano: la relazione

La storia tra Antonio Medugno e Federica Balzano procede lontano dai riflettori televisivi, ma è ben documentata sui social. La coppia appare spesso insieme tra viaggi, shooting fotografici e momenti privati, ricevendo numerosi commenti dai fan.

Le presunte chat tra Antonio Medugno e Alfonso Signorini

Il nome di Antonio Medugno è tornato alla ribalta a seguito delle rivelazioni di Fabrizio Corona nel nuovo episodio di Falsissimo. Durante una telefonata mostrata nel format, il modello racconta di aver ricevuto da Alfonso Signorini quelli che definisce “messaggi affettuosi”. “Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui”, avrebbe dichiarato Medugno.

Secondo Corona, tra i due ci sarebbero stati anche incontri di persona. Nel video pubblicato su YouTube, l’ex re dei paparazzi mostra presunte chat private attribuite al conduttore, nelle quali comparirebbero frasi di apprezzamento esplicito rivolte al modello.