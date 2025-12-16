Il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne sta entrando nel vivo, ma a far discutere non è stata soltanto la prima esterna del tronista con le corteggiatrici, bensì un gesto social che, come riportato da LolloMagazine, ha visto protagonista Martina De Ioannon, ex fidanzata di Ciro, attualmente impegnata con Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore.

Il video repostato da Martina: strategia o semplice errore?

Durante la puntata andata in onda ieri, proprio mentre il tronista di Torre Annunziata iniziava le sue prime conoscenze nel parterre, Martina ha condiviso su TikTok un video edit dedicato al suo ex. La clip, incentrata sulle scene di Ciro in puntata, non è passata inosservato.

Tempismo perfetto… o sospetto?

Il gesto di Martina non è passato inosservato: in pochi minuti i commenti sotto il post sono esplosi. Tra le ipotesi più gettonate: una mossa strategica per attirare l’attenzione, la nostalgia per l’ex fidanzato o una semplice “svista” social.

Il silenzio di Martina e la curiosità dei fan

Dopo il repost, Martina De Ioannon non ha rilasciato dichiarazioni o fornito chiarimenti: nessun commento, nessuna smentita. Non ci resta che attendere nuovo ed eventuali sviluppi.