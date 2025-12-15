Dopo settimane di indecisioni e momenti di tensione, Flavio Ubirti ha finalmente fatto la sua scelta tra le due corteggiatrici rimaste, Martina Cardamone e Nicole Belloni, durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne. A rivelare tutti i dettagli è stata Gemma Palagi, che ha fornito le anticipazioni sui momenti più emozionanti della puntata.

La scelta di Flavio: Nicole Belloni

La decisione di Flavio è arrivata dopo una lunga riflessione e anche grazie alla possibilità di trascorrere un’intera giornata con entrambe le corteggiatrici. L’obiettivo era capire con chi sentirsi più in sintonia e con chi uscire dal programma per costruire una possibile storia d’amore.

Alla fine, il tronista ha deciso di uscire insieme a Nicole Belloni. Questa scelta non ha sorpreso molti, visto che nelle registrazioni precedenti Flavio aveva già sottolineato di trovare Nicole più genuina e sincera, mentre le reazioni di Martina gli erano sembrate più costruite.

Le esterne decisive

Martina Cardamone

Secondo le anticipazioni, l’esterna con Martina è stata molto intensa: i due sono andati a Salerno, hanno visitato la casa di lei, si sono goduti il mare e hanno conosciuto la nonna. Nonostante i momenti belli, Flavio ha ammesso che tra loro c’erano alcune incompatibilità caratteriali che lo hanno portato a non sceglierla.

Nicole Belloni

Con Nicole, invece, le emozioni sono state forti fin dall’inizio. I due hanno trascorso la giornata in montagna, hanno conosciuto la nonna di Nicole, si sono divertiti sulla neve e lei gli ha regalato un bracciale accompagnato da una lettera. Flavio ha letto la lettera da solo, emozionandosi e confermando il forte legame che li unisce.

Il momento della scelta

Prima della decisione finale, Flavio ha ballato con Gemma, creando grande suspense in studio. Poi ha parlato con le due corteggiatrici:

A Martina ha spiegato che, pur avendo provato sentimenti per gran parte del percorso, alla fine erano incompatibili.

ha spiegato che, pur avendo provato sentimenti per gran parte del percorso, alla fine erano incompatibili. A Nicole, invece, ha dichiarato di aver riconosciuto una vera compatibilità e ha letto la lettera che lei gli aveva lasciato, affermando: “Ciò che siamo lo voglio vivere”.

La scelta si è conclusa con un romantico bacio, sulle note di “Unico amore” di Mina, suggellando l’inizio della loro storia.