La scorsa settimana Mattia Scudieri e l’ormai ex fidanzata Carlotta Vendemmia hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione, una notizia che ha subito acceso il dibattito tra i fan del Grande Fratello.

Dopo giorni di indiscrezioni, entrambi hanno deciso di rompere il silenzio con dichiarazioni molto chiare, mentre cresce l’attenzione sul rapporto nato nella Casa tra Mattia e Grazia Kendi.

Le parole di Carlotta Vendemmia: “La relazione è finita, non ci sono zone grigie”

A fare chiarezza per prima è stata Carlotta, che attraverso una lunga dichiarazione ha messo un punto definitivo alla storia con Mattia: “Alla luce delle recenti interviste e dei contenuti che continuano a circolare, sento la necessità di mettere un punto definitivo. Non c’è alcuno stand-by. La relazione è finita perché sono stata io a chiuderla, e questa è l’unica verità dei fatti”.

Carlotta ha poi spiegato le motivazioni che l’hanno portata alla decisione: “Alcuni comportamenti dentro la Casa, e soprattutto ciò che è stato fatto dopo, non li ho trovati rispettosi nei miei confronti. Ambiguità, giochi di fan service e dinamiche create per compiacere il web non fanno parte di me”.

E ha concluso chiedendo rispetto: “La mia decisione è definitiva e non richiede spiegazioni aggiuntive. Non cerco polemiche. Chiedo solo una cosa: rispetto. Per la verità, per la mia scelta e per la mia persona. Tutto il resto è solo rumore”.

La conferma di Mattia Scudieri: “Vi chiedo di non attaccare lei”

Anche Mattia Scudieri ha confermato la fine della relazione con un messaggio rivolto ai fan, spiegando il suo dispiacere per l’esposizione mediatica della vicenda: “Faccio questo video per spiegarvi la situazione, anche se avrei preferito che restasse nostra. La relazione è finita, vi chiedo per favore di non analizzarla più di tanto”.

L’ex gieffino ha poi difeso apertamente Carlotta: “Vi chiedo anche di non attaccare lei in modo gratuito. Non ha deciso di essere un personaggio pubblico e quindi, se avete qualcosa da chiedere, fatelo a me”.

Il legame con Grazia Kendi: le parole di Mattia

Nel frattempo, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, Mattia Scudieri ha parlato apertamente del rapporto nato nella Casa del Grande Fratello con Grazia Kendi, descrivendo un legame molto profondo: “Con Grazia è un legame vero, puro. Mi è stata vicino quando ne avevo bisogno, mi ha ascoltato anche quando non doveva”.

Mattia ha poi aggiunto: “Dentro la Casa cercavo la sua presenza. In poco tempo è riuscita a darmi veramente tanto”.

Cosa succederà ora? Le anticipazioni della semifinale-bis

La domanda che ora si pongono i telespettatori è una sola: cosa accadrà quando Grazia Kendi verrà a conoscenza della rottura definitiva tra Mattia e Carlotta?

Le anticipazioni della semifinale-bis del Grande Fratello non parlano di un confronto diretto tra Mattia e Grazia, ma Ascanio Pacelli, rispondendo a un follower, ha anticipato che si parlerà anche del loro rapporto.

Non resta quindi che attendere la puntata in onda questa sera per scoprire quali sviluppi ci saranno.