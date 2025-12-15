Questa sera andrà in onda su Canale 5 la semifinale-bis della diciannovesima edizione del Grande Fratello. Domenico D’Alterio e Omer Elomari sono in lizza per conquistare l’ultimo posto disponibile per la finalissima di giovedì 18 dicembre (clicca QUI per il risultato dei sondaggi).

Ma oltre al televoto che vede protagonisti i due concorrenti, cosa accadrà nella puntata di questa sera? A svelarlo è Ascanio Pacelli, uno dei commentatori del reality, nel corso di un suo intervento a Mattino 5. L’ex gieffino ha infatti rivelato che Rasha Younes farà una sorpresa romantica a Omer Elomari. I due non si erano lasciati bene la scorsa puntata, ma con il passare dei giorni hanno compreso di essere l’una innamorata dell’altro.

Rasha aveva accusato Omer di aver pensato solo al gioco e di non averle mai dato modo di parlare seriamente: "Questa storia è una conoscenza, io non ho mai parlato d'amore, come lui non ha mai parlato d'amore. Abbiamo discusso per una cavolata. Non tollero la sua durezza, il suo non ammorbidirsi. Parla di gioco. Secondo lui, che gioco è staccarsi da lui a una settimana dalla finale?".

Omer ha replicato definendo il rapporto una semplice conoscenza e sottolineando la mancanza di comunicazione: "Il suo rapporto è stato di conoscenza da parte mia. Non so lei. Io non so cosa stavo facendo. Non c'è comunicazione, quando parlo con lei non mi ascolta. Tutti i miei dubbi sono confermati. Rasha è una giocatrice e ha cavalcato l'onda Omer".

Nel frattempo, gli inquilini rimasti in gara sono alle prese con il preparare le valige, convinti che quella di stasera sarà l’ultima puntata del Grande Fratello. Infatti, i concorrenti non sono stati informati del fatto che dovranno restare nella Casa ancora alcuni giorni.