Questa sera andrà in onda su Canale 5 la semifinale-bis del Grande Fratello, durante la quale uno tra Domenico D’Alterio e Omer Elomari raggiungerà in finale Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Grazia Kendi (clicca QUI per il risultato dei sondaggi).

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Simona Ventura accoglierà nuovamente Valentina Piscopo, compagna (o ex compagna) di Domenico D’Alterio, che avrà l’ennesimo confronto con quest’ultimo dopo avergli restituito l’anello e aver messo un punto che sembrava definitivo – ma non lo è – alla loro relazione. Ma non è tutto. E’ infatti possibile che ci sia un faccia a faccia anche con Benedetta Stocchi, che nella scorsa puntata si è dichiarata all’ex coinquilino.

In una recente intervista a Fanpage.it, Valentina è tornata a parlare del futuro con Domenico: “Non lo so ancora e non riuscirò a capirlo finché non me lo ritroverò davanti. Penso anche che, se fosse stato davvero coinvolto, a questo punto avrebbe già ceduto.

Lo amo ancora, i sentimenti non si spengono con un interruttore. Ma se devo ricominciare una storia sulle stesse premesse che mi hanno già fatta soffrire in passato, preferisco stare da sola e vivere serena”.