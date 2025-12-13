Con la conclusione imminente del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, i riflettori sono puntati sulla storia tra Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio. Fanpage.it ha raggiunto la compagna (o ex compagna) del concorrente napoletano, per capire come evolverà il loro rapporto dopo il reality, soprattutto dopo le dichiarazioni di Benedetta Stocchi, che ha ammesso i suoi sentimenti per il coinquilino.

Valentina Piscopo racconta la sua rabbia e la sua delusione

Valentina non nasconde il suo risentimento: “Sto così. Penso di avere buttato nove anni della mia vita e di essere stata l’unica ad amare davvero. All’inizio erano gli abbracci, i baci sul collo e gli atteggiamenti in generale spinti con Benedetta a infastidirmi. Quando quelli sono scemati, hanno cominciato addirittura a dormire insieme”.

Riguardo ai sentimenti di Domenico verso Benedetta, Valentina ammette: “Il Domenico della Casa non è lo stesso che conosco io. Non lo riconosco più e non posso pensare di dovere trascorrere la mia vita a rincorrerlo. Ne abbiamo già vissute tante, è scorretto tornare a riaprire le ferite che mi aveva già inferto in passato”.

La storia con Domenico: nove anni tra alti e bassi

Valentina ricorda gli inizi della loro relazione: “La nostra storia è durata nove anni tra alti e bassi, non c’è stata continuità. Lo incontrai per la prima volta il 9 dicembre 2016 e, dopo esserci frequentati per un po’, decidemmo di stare insieme”.

Due anni dopo, durante una crisi, Valentina scopre di essere incinta: “Era stata una gravidanza cercata? No, ma l’arrivo di mia figlia è stato un miracolo. A 17 anni ho avuto un tumore al pancreas dal quale sono guarita. Durante uno dei controlli trovarono valori alterati e mi chiesero se fossi incinta… E invece ero incinta di otto settimane”.

Domenico inizialmente reagì male: “Mi disse che non si sentiva pronto a diventare padre, così decisi di chiudere definitivamente la storia con lui e di tenere la bambina da sola. I primi cinque mesi di gravidanza li ho vissuti in solitudine. Solo durante l’ultimo trimestre ci siamo riavvicinati e, quando Paola è nata, abbiamo provato a essere una famiglia”.

Le relazioni esterne di Domenico

Valentina conferma l’indiscrezione su una relazione di Domenico con Luisa Esposito: “Sì. Era il 2021 e Domenico prese una sbandata per questa donna e decise di lasciarmi. In quel periodo, però, sua madre si era ammalata ed ero io ad accompagnarla a fare la chemioterapia e ad assisterla 24 ore al giorno”.

L’amore ha spinto Valentina a restare: “Vengo da una famiglia che mi ha sempre sostenuta. Domenico e io veniamo da contesti diversi, ma gli sono rimasta accanto e ho cercato di far sì che avesse un buon rapporto con nostra figlia”.

Il ruolo della famiglia di Domenico

Valentina è delusa dai comportamenti dei familiari di Domenico: “Ho letto i commenti pubblicati dagli zii e dal padre di Domenico e mi chiedo perché abbiano trattato me in quel modo. Fino a 15 giorni prima che Domenico entrasse nella Casa, tra noi c’era un buon rapporto. Dal momento in cui sono entrata, è cambiato tutto”.

I post social e i presunti profili di Domenico

Riguardo agli screen che parlavano di un profilo OnlyFans, Valentina chiarisce: “Non ne sapevo nulla, ma sono certa che non si tratti di un profilo OnlyFans. Credo si tratti di alcuni post pubblicati anni fa su Twitter, probabilmente in un periodo in cui non stavamo insieme”.

Il Grande Fratello e le dinamiche con Benedetta Stocchi

Valentina commenta la spinta di Simona Ventura e degli opinionisti verso la confessione di Benedetta: “Mi ha molto infastidito che non prendessero in considerazione che a casa ci sarebbe stata una persona a soffrire. Credo abbiano esortato Benedetta a esporsi per chiudere finalmente il cerchio”.

Sulla possibile attrazione di Benedetta verso Domenico: “Credo se ne sia invaghita, sì”.

E sui sentimenti di Domenico: “Non lo so ancora e non riuscirò a capirlo finché non me lo ritroverò davanti. Penso anche che, se fosse stato davvero coinvolto, a questo punto avrebbe già ceduto”.

Valentina conclude parlando di sé: “Lo amo ancora, i sentimenti non si spengono con un interruttore. Ma se devo ricominciare una storia sulle stesse premesse che mi hanno già fatta soffrire in passato, preferisco stare da sola e vivere serena”.

La vita dopo il GF

Riguardo alla casa e alla figlia, Valentina precisa: “Paola e io non saremmo mai rimaste sole. Abbiamo casa nostra, poco lontano da Napoli, ma restiamo qui perché abbiamo tutto a portata di mano: casa, scuola, palestra e lavoro”.

Sul futuro di Domenico, aggiunge: “Ha fatto mille sacrifici nella vita e, se come concorrente non l’ho apprezzato, devo dire che come padre e compagno – nei periodi in cui lo è stato – non ci ha mai fatto mancare nulla. Nostra figlia lo adora. Io avrei solo preferito maggiore rispetto”.