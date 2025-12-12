La finale del Grande Fratello 2025 cambia data. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il reality condotto da Simona Ventura chiuderà ufficialmente giovedì 18 dicembre. Lunedì 15 dicembre andrà invece in onda una puntata “classica”, una sorta di semifinale bis che servirà a scegliere il quinto e ultimo finalista tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio.
A confermare lo slittamento sono stati Floriana Secondi, opinionista dell’edizione, e l’ex gieffino Giulio Carotenuto in una storia su Instagram. Il programma, dunque, si allunga di una puntata rispetto al calendario iniziale, ma il numero dei finalisti resta fissato a cinque, come previsto.
I quattro finalisti già confermati
Al momento, i concorrenti che hanno già ottenuto un posto in finale sono quattro. Si tratta di:
- Giulia Soponariu – prima finalista scelta dal televoto
- Jonas Pepe
- Anita Mazzotta
- Grazia Kendi
A loro si aggiungerà il quinto finalista, scelto durante la diretta del 15 dicembre tramite televoto tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio.
Grande Fratello 2025: chi è il favorito per la vittoria?
Secondo i principali bookmaker, è Anita Mazzotta la concorrente con maggiori possibilità di vincere il GF 2025. Ecco le quote del sito ufficiale Lottomatica:
- Anita Mazzotta – quota 1.75, la superfavorita
- Jonas Pepe – quota 4.50
- Giulia Soponariu – quota 6.00
- Grazia Kendi – quota 8.00
- Omer Elomari – quota 11.00
- Domenico D’Alterio – quota 26.00, fanalino di coda
Anita guida dunque nettamente la classifica dei favoriti, con un margine rilevante sugli altri concorrenti.