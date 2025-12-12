Si avvicina la finale del Grande Fratello, prevista per lunedì 15 dicembre, anche se la data potrebbe subire qualche slittamento. L’attenzione è tutta sul televoto che vede protagonisti Domenico D’Altiero e Omer Elomari, l’ultima nomination che deciderà chi tra i due potrà accedere alla corsa per il montepremi finale.

Domenico D’Altiero e il rapporto con Valentina Piscopo

Durante la permanenza nella casa, Domenico D’Altiero è stato uno dei concorrenti più discussi, soprattutto per il suo rapporto con Benedetta Stocchi. Questo legame è stato visto di cattivo occhio dalla compagna Valentina Piscopo, che più volte è entrata nella casa per chiedere a Domenico di prendere le distanze da Benedetta. Nonostante le richieste, però, le indicazioni di Valentina non sono mai state pienamente ascoltate.

Alla fine, la Piscopo ha deciso di restituire l’anello a Domenico e di interrompere la loro relazione, ma il loro rapporto non è completamente chiuso.

Il chiarimento necessario con Valentina

Riflettendo sul rapporto in stand-by, Domenico ha dichiarato: “Vedremo le cose, chiariremo. Se io vedo le ultime due settimane, Valentina mi ha lasciato con la lettera e poi è venuta qua e mi ha dato l’anello. Ho tante cose da chiarire, e so io quali sono ma io qua dentro devo essere me stesso. Se io mi fossi allontanato da Benedetta all’improvviso, quando era una persona che mi faceva stare bene, sarei stato falso. Però da persone mature affronteremo tutto quando usciremo”.

Il gieffino è convinto di poter affrontare un confronto maturo con Valentina, spiegare tutto ciò che non è riuscito a comunicare e fare pace. Tuttavia, sottolinea che anche lei dovrà fornire delle spiegazioni.

Le tensioni con Benedetta Stocchi

Da una parte Domenico ha ammesso di aver commesso degli errori nel rapporto con Benedetta Stocchi nella casa del Grande Fratello, ferendo involontariamente Valentina Piscopo. Dall’altra, però, confessa di non aver capito il senso di alcuni ingressi della sua compagna nella casa, giudicati da lui evitabili.

“Le prime volte l’ho capito, poi no. La sua entrata come ospite non me la spiego, a me cosa è servito, a lei cosa è servito… Quella cosa si poteva evitare. Tutte le volte che lei è venuta, io non ho mai dato colpe a nessuno”.

Molti spettatori hanno ipotizzato che gli interventi di Valentina fossero motivati da visibilità mediatica, o addirittura che la coppia fosse d’accordo per creare interesse intorno alla loro storia. Solo il tempo chiarirà il futuro di Domenico D’Altiero e Valentina Piscopo.