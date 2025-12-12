Mattia Scudieri, tra i protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a SuperGuidaTV. L’ex gieffino siciliano (che di recente ha annunciato la rottura con la fidanzata), ha parlato del suo rapporto con Grazia Kendi, con la quale si è instaurato un legame speciale all’interno della Casa, e ha accusato Anita Mazzotta di essere una stratega e di “pianificare ogni mossa” (ne abbiamo parlato QUI).

Le coppie nella Casa e i rapporti tra i concorrenti

Riguardo alle coppie nate nella Casa, invece, Mattia ha spiegato: “Credo che le due coppie non si possano mettere a paragone. Una, i Jonita (Anita e Jonas), è stata un’esplosione di amore, autentica e intensa; l’altra, Rasha e Omer, sin dal primo momento ha mostrato una forte voglia e desiderio di conoscersi e pura attrazione”.

Sul rapporto tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi: “Non credo ci sia stata malizia da parte nessuno dei due. Non riesco a pensarla in questo senso, non fa parte di me, del mio modo di vedere le persone o i rapporti in generale. Benedetta, probabilmente è più coinvolta, ma non si è mai esposta più di tanto per le sue esperienze passate”.

I progetti futuri di Mattia

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Mattia punta a nuove opportunità: “Ho rinunciato alla mia comfort zone proprio per darmi un’opportunità, qualcosa di diverso. Se in futuro ci sarà ancora spazio per me nel mondo televisivo… chissà, mai dire mai”.

Ha inoltre rivelato un progetto personale con il suo migliore amico: “Al momento non c’è ancora nulla di concreto, sono solo tante idee che stiamo elaborando, ma l’entusiasmo e la voglia di realizzarle ci sono eccome e comunque manca poco…”.