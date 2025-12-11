Mentre nella giornata di ieri si è consumata la rottura tra Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia (ne abbiamo parlato QUI), all’interno della Casa del Grande Fratello il rapporto con l’ex gieffino siciliano resta un nervo scoperto per Grazia Kendi, che non ha mai nascosto il suo interesse per lui.

Giulia Soponariu e lo scherzo che scatena la gelosia

Giulia Soponariu continua a mostrare la sua voglia di divertirsi e fare scherzi, caratteristica che spesso mette alla prova la pazienza dei compagni di viaggio ma diverte molto il pubblico.

Sapendo quanto Grazia Kendi sia legata a Mattia Scudieri, Giulia ha raccontato di essere stata una sola volta nella stanza privata della casa, quella del capitano. Ha spiegato: “Mi ha buttata sul letto. Mi ha preso sulla schiena, mi ha portato là, mi ha fatto vedere il bagno. Mattia è un bel ragazzo, non ho mai detto di no”.

Il racconto, perfettamente credibile, ha scatenato la forte gelosia di Grazia e l’ilarità dei presenti che hanno subito capito si trattava di uno scherzo. Kendi ha rifiutato l’abbraccio di Giulia, ammettendo apertamente di essere molto gelosa di Mattia.

Commentando la situazione, Jonas Pepe ha osservato che la reazione di Grazia era esagerata, considerando che tra loro non c’è nulla di romantico. Tuttavia, il modello non era a conoscenza degli ultimi sviluppi riguardanti Mattia e la sua fidanzata.

Grazia Kendi e il legame con Mattia Scudieri

Chi ha seguito il Grande Fratello sa che Grazia Kendi è totalmente presa da Mattia Scudieri. La gieffina non ha mai nascosto i suoi sentimenti, pur sapendo che lui fosse felicemente fidanzato con Carlotta Vendemmia.

Nelle ultime settimane prima dell’eliminazione di Mattia al televoto, Grazia ha deciso di non rivelargli una notizia cruciale, facendogli credere che fosse stato lasciato dalla fidanzata. Questo gli ha permesso di avere l’immunità in gioco.

Una scelta molto criticata dai compagni di viaggio e dallo stesso Mattia, che ha percepito in Grazia un interesse esclusivamente personale. Nonostante tutto, dopo discussioni e momenti di paci, i due sono tornati molto uniti: Grazia cerca sempre il contatto con lui in puntata, salutandolo e ammettendo di sentirne la mancanza.