Donatella Mercoledisanto, ex concorrente del Grande Fratello, è stata protagonista di una piccola controversia dopo la semifinale. La gieffina era stata eliminata in una nomination flash decisa da Omer Elomari.

Tornata nella sua Bari, Donatella è stata accolta dai fan in festa, tra cui Mariella Scaringella, influencer di TikTok. Durante l’incontro, Mariella ha preso il microfono e ha fatto battute su Omer, e Donatella ha reagito ridendo.

Questa reazione è stata interpretata da alcuni fan di Omer come offensiva, tanto che Donatella ha dovuto chiarire la situazione pubblicamente.

Le scuse di Donatella Mercoledisanto

In un video messaggio ai fan, Donatella ha dichiarato: “Ragazzi, vi chiedo scusa. Mi riferisco ai fan di Omer. Io, credetemi, non sono social, non sono niente. Se è stato detto qualcosa dalla ragazzina — che io non sapevo neanche chi fosse — che ha fatto quel discorso, quelle cose… credetemi, prima non sapevo nulla. E poi, l’avete vista? Quanto era tenera e dolce? Che cosa le potevo dire?”.

Ha aggiunto: “Comunque, credetemi raga, io voglio bene a tutti là dentro come fossero figli. E con Omer rido, scherzo, ma gli voglio bene. Deve venire pure a mangiare il pesce, ma state scherzando? Lascia che mi sono arrabbiata per la nomination, ma perché sono istintiva — gliel’ho detto. Ma poi era già tutto finito appena ho messo piede fuori dalla casa”.

Donatella Mercoledisanto ha concluso il suo messaggio ribadendo: “Ragazzi, io non sono social, quindi qualche peccato di linguaggio me lo dovete concedere. Comunque, che vinca il migliore, davvero. E lunedì sarò lì ad aspettare il vincitore.

Credetemi, ragazzi, con il cuore in mano: non ho nulla con Omer, ma state scherzando? Io ho cucinato chili e chili di carne a Omer e gli voglio bene. Ribadisco davvero il concetto: che vinca il migliore, per me sono tutti come figli. E vi chiedo di nuovo scusa. Mi raccomando, raga: amate l’amore, non la violenza. Dai raga, un bacio”.