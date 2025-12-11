La relazione tra Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia negli ultimi mesi è stata caratterizzata da alti e bassi. Il giovane siciliano era entrato nella Casa del Grande Fratello da fidanzato, ma il suo avvicinamento a Grazia Kendi ha creato tensioni con la compagna.

Il chiarimento nella Casa del Grande Fratello

Durante il reality, Carlotta Vendemmia aveva pubblicato una storia su Instagram considerata dai fan e dagli autori del programma come un possibile segnale di rottura. Tuttavia, pochi giorni dopo è entrata nella Casa e ha baciato Mattia Scudieri, chiarendo: “Non ho mai detto di volerti lasciare, ma solo che non devi farti manipolare”.

Questo momento sembrava segnare un riavvicinamento tra i due, ma le tensioni erano ancora evidenti.

Il legame di Mattia con Grazia Kendi

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, i fan hanno notato che Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia avevano smesso di seguirsi sui social. Alcuni rumor indicavano che i problemi fossero legati alle parole che Mattia aveva riservato a Grazia Kendi durante le dirette social.

In un’intervista a Il Giornale, Mattia ha parlato del rapporto con Grazia come di qualcosa di speciale: “Con Grazia è un legame vero, puro. Mi è stata vicino quando ne avevo bisogno, mi ha ascoltato anche quando non doveva e ho passato con lei momenti di pura leggerezza. Avevo piacere a scherzare e ridere, e dentro la Casa cercavo la sua presenza. Sicuramente è riuscita, in poco tempo, a darmi veramente tanto. Molti da casa hanno visto nel percorso vissuto con Grazia il feeling di una ‘coppia’, per loro la più vera che si sia venuta a creare in Casa. Se io e Carlotta abbiamo chiarito? Avete dedotto male (ride, ndr). Sì, il chiarimento c’è stato… ma non c’è ancora stato un verdetto: vi terrò aggiornati!”.La risposta definitiva di Carlotta Vendemmia

Nonostante le parole di Mattia, Carlotta Vendemmia ha chiarito su Instagram che la loro storia è definitivamente finita. Secondo la ragazza, la relazione si è conclusa perché Mattia non le avrebbe portato rispetto: “Alla luce delle recenti interviste e dei contenuti che continuano a circolare, sento la necessità di mettere un punto definitivo. Non c’è alcuno stand-by. La relazione è finita perché sono stata io a chiuderla, e questa è l’unica verità dei fatti. Non esistono zone grigie da raccontare né storie alternative da costruire. Alcuni comportamenti dentro la Casa, e soprattutto ciò che è stato fatto dopo, non li ho trovati rispettosi nei miei confronti. Ambiguità, giochi di fan service e dinamiche create per compiacere il web non fanno parte di me, né dei valori con cui scelgo di stare in una relazione. Sono uscita da questa storia con trasparenza, mettendoci tutto quello che potevo. Mi sarei aspettata chiarezza, non ulteriori dubbi o mezze verità. Per questo la mia decisione è definitiva e non richiede spiegazioni aggiuntive. Non cerco polemiche. Chiedo solo una cosa: rispetto. Per la verità, per la mia scelta e per la mia persona. Tutto il resto è solo rumore”.

La conferma di Mattia Scudieri

Anche Mattia Scudieri ha rotto il silenzio, confermando la fine della relazione: “Faccio questo video per spiegarvi la situazione, anche se avrei preferito che restasse nostra, che non uscisse fuori, o perlomeno non così subito, ma è giusto che io vi dia delle delucidazioni, visto che me le state chiedendo in tantissimi. La relazione è finita, vi chiedo per favore di non analizzarla più di tanto, perché qui si sta parlando di due anni di relazione, la cosa mi fa alquanto male e vi chiedo anche di non attaccare lei in modo gratuito, lei non ha deciso di essere un personaggio pubblico, di esporsi più di tanto, e quindi se avete qualcosa da chiedere fatelo a me”.